Kılıçdaroğlu, CHP'nin ekonomik tedbir önerilerini açıkladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgınında bugüne kadar hayatını kaybeden 4 bin 140 vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Günün 24 saati hastanede çocuklarını, ailesini ihmal ederek çalışan bütün sağlık çalışanlarına, herkesin yürekten bir teşekkür borcu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu borcu yerine getirmek istediklerini söyledi. Bu süreçte şehit olan güvenlik görevlilerine, askerlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, "Terörün ülkemiz, insanımız için nasıl bir felaket olduğunu hepimiz biliyoruz. 40 yıldır devam eden terörün sonlanması, güvenlik güçlerimizin bu konudaki başarıları takdire şayandır. Başarısı hepimizin ortak dileğidir." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, 11'inci ölüm yılında hayatını sağlığa, bilime, öğrenci yetiştirmeye, aydınlığa veren Türkan Saylan'ı da andı. 'BİR EKONOMİ BUHRANIN YÜKÜNÜ GENİŞ HALK KİTLELERİ ÇEKER' Türkiye'nin ciddi bir ekonomik krizle değil, ciddi bir "ekonomik buhran" ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle 2018'den bu yana hükümetin öngördüğü döviz kuru, enflasyon, büyüme, işsizlik gibi hiçbir hedef tutmamıştır. 2020 başında dış borçlar rekor kırarken, döviz rezervlerimiz kurumuştur. Salgından sonra daha da artan işsizlik, yoksulluk, üretim kapasitesindeki daralma, Türkiye ekonomisi için ciddi tehlike sinyalleri vermektedir. Bir ekonomik buhranın yükünü en fazla işçi, çiftçi, esnaf, emekli, öğrenci, işsiz, yoksul, yani özetle geniş halk kitleleri çeker. Ayrıca reel sektörde faaliyet gösteren tüm namuslu iş insanları da ekonomik buhrandan payını alır. Bu nedenle ekonomik buhrana karşı mücadele, spekülatif kazanç peşinde koşmayan herkesin ortak sorunudur. Buhrandan çıkış reçetelerinin başarısı, her şeyden önce en geniş mutabakatın sağlanmasına, kısa vadeli siyasal hesaplar yerine cesaretli yapısal reformlar için adım atılabilmesine bağlıdır." 'KAMUDA İSRAFA SON VERİLMELİ' Kılıçdaroğlu, her siyasi partinin bir ekonomik programının olduğunu, iktidara geldiğinde bunu uygulamak isteyeceğini belirterek, buhrandan çıkış programlarının, asgari müştereklerde azami mutabakatların sağlanacağı programlar olduğuna işaret etti.

Bu çerçevede, iktidar programı saklı kalmak kaydıyla, mevcut iktidar koşullarında buhrandan çıkış için önerilerini paylaşmayı siyasal ve tarihsel bir görev olarak gördüklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Ekonomi güven ister. Hükümetçe güven verecek adımların kararlılık ve geniş bir destekle atılacağının ve gerekli yapısal reformların yapılacağının kamuoyuna açıklanması hayati derecede öneme sahiptir. Bu bağlamda, önümüzdeki süreçte mevcut ekonomik buhranın aşılması için iktidarın yapısal reformlar konusunda adım atması gereken alanları ve konuları kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Hükümet hem güven vermek hem de kamuoyu desteği sağlamak için ivedilik ve öncelikle iki alanda kararlı tavır takınmak zorundadır. Bir, kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Kamuda israfın ve savurganlığın faturasını milletin ödediği bir gerçektir. Hükümet israfı önlemeli, ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Örneğin kamu özel iş birliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk lirasına dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir. İki, yeni bir bütçe ve yeni bir orta vadeli programı TBMM'ye getireceğini kamuoyunu açıklamalıdır."

Kılıçdaroğlu, TBMM'de kabul edilen 2020 yılı bütçesi ve daha önce açıklanan 2020-2022 Orta Vadeli Programın artık milletin derdine derman olma vasfını yitirdiğini ifade ederek, "Hükümet, yaşanan ekonomik buhranı aşmak için, salgın nedeniyle kapanan iş yerlerinin, bu iş yerlerinde çalışanların, ürünleri tarlada kalan çiftçilerin, üretim faaliyetleri duran KOBİ'lerin yitirdikleri gelirlerin telafisine çözüm getiren yeni bir bütçe ve yeni bir planı Meclis'e getirmelidir." dedi. 'YENİ BİR MERKEZ-YEREL DENGESİ KURULMALI' Gerçekçi ve güven veren yeni bir bütçe ve planın, ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hükümet yeni bir bütçe ve yeni bir planla birlikte Türkiye'nin içeride ve dışarıda saygınlığını artırmak, güvenilirliğini pekiştirmek için ayrıca bir dizi reform sürecini de başlatmak zorundadır." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, yeni bir "merkez-yerel dengesi" kurulması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Ekonomik buhrandan çıkış sürecinde devletin tüm kapasitesini en verimli şekilde kullanması çok önemlidir. Bu nedenle yeni bir merkez-yerel dengesi kurmak zorunlu hale gelmiştir. Hükümet, merkezi yönetimin kapasitesi ile yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasitesini birleştirerek, hizmetin milletimize daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamalıdır. Bu çerçevede, yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalıdır. Merkezi yönetimin denetimi, belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır. Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimde gidecekleri güven altına alınmalıdır. Bu maddeyi bir kez daha vatandaşlarımın takdirine sunmak istiyorum. Çünkü demokrasiden söz ediyorsak, seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır."