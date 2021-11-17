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Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Sıkıştırıyoruz bir an önce gelsin diye

17.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Meyve-Sebze Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi. Esnafın emeklilikte yaşa takılanlar sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "EYT'liler üzerinde duruyoruz. Sıkıştırıyoruz bir an önce gelsin diye" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Sıkıştırıyoruz bir an önce gelsin diye

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Yenimahalle'deki Meyve-Sebze Toptancı Hali'ne geçti. Kılıçdarolu burada esnafı tek tek ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi aldı.

"EYT'LİLER ÜZERİNDE DURUYORUZ"

Kılıçdaroğlu, bir esnafın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını aktarması üzerine, "EYT'liler üzerinde duruyoruz. Sıkıştırıyoruz bir an önce gelsin diye" dedi.
Esnaf ile sohbet ederek fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra boş sebze kasalarının üzerine oturarak kahvaltı yaptı.

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Halin içerisinde bulunan Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz ile makamında görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra halden ayrıldı. (DHA)

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