Kilolarca mücevher üretiyordu! 30'dan fazla ülkeye gönderiyordu, 33 yıllık sektör devi iflas yolunda

Tekstil, gıda, sanayi ve daha pek çok sektörden ardı ardına iflas haberleri geliyor. Mali zorluklara daha fazla göğüs geremeyen şirketler mahkemelere başvurup konkordato ilan ediyor. Konkordato sürecini başarı ile tamamlayamayan şirketler ise iflas bayrağını çekiyor.

Türkiye'de pek çok köklü firma ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan ederken bir şirket daha mahkemeye başvurdu. 1992 yılından itibaren kuyumculuk sektöründe hizmet veren "İnci Gold" ismiyle bilinen "İnci Kuyumculuk Anonim Şirketi" konkordato için mahkemeye başvurdu.

7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI VAR

Mücevher firması için Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme, konkordato dosyası kapsamında üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi. Duruşma tarihi 11 Aralık 2025 olarak açıklanırken karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek.

30'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Yıllık 600 kilo üretim kapasitesi ve 5 bini aşkın ürün çeşidiyle mücevher sektörünün önde gelen üretici firmalarından biri olan İnci Kuyumculuk ve pazarlama şirketi Maya Dizayn aracılığıyla 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.