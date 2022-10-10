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Kilosu 100 bin TL... Mutluluk iksiri safranda hasat başladı

10.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilosu 100 bin TL olan safranda hasat başladı. Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği de bulunan safranın mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da biliniyor.

Kilosu 100 bin TL... Mutluluk iksiri safranda hasat başladı

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, havaların erken soğuması nedeniyle erken çiçek açtı. Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran dikimi 29 çiftçi tarafından 79 dekar alanda yapıldı.

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Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

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İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu hafta itibariyle ekimini yaptıkları safranın çiçek açmaya başladığını belirterek, “İnşallah 45 gün civarında çiçek toplamaya devam ederiz. Havalar erken soğudu. Çiçeklenme hızlı başladı. İyi bir sezon olacağını umuyorum” dedi.

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27 dönüm alanda ekim yaptıklarını ifade eden Yılmaz, 20 kilogram ürün beklediklerini kaydetti. Safranın 100 bin liradan alıcısı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Şuan ki kilogram satış fiyatımız 100 bin lira civarında, alıcısı var. Bu sene Avrupa ve Arap ülkelerinden gelenler var. Bunlar safrana meraklılar. Tarlada görmek ve satın almak istiyorlar” diye konuştu.
Yılmaz, safranın görselliği nedeniyle bölgedeki turizmi hareketlendirdiğini ve ekonomik olarak çok fazla getiri sağladığını aktardı.

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