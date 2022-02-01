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Kahvenin kilosu 140 TL'ye çıkmıştı! Talep azaldı

01.02.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sene başından bu yana fiyatı 140 TL’ye kadar yükselen kahveye talep azaldı. Fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşların kilo yerine gram ile aldıklarını belirten kahveciler, eskiye göre satışlar düştüğünü ve fiyatların sabit kalmasını istediklerini söyledi.

Kahvenin kilosu 140 TL'ye çıkmıştı! Talep azaldı

Brezilya’da yaşanan iklim krizi nedeniyle Türk kahvesinin kilosu 140 TL’ye kadar çıkmıştı. Kahve satıcıları talebin düştüğünü belirtti.

"İNSANLAR KİLO İŞİ ALIRKEN ŞİMDİ İSE GRAM ŞEKLİNDE ALIYOR"

Kahve fiyatlarına değinen Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Türk kahvesinin kilosu şu anda 140 TL. Fiyatlar sabit ilerlerlerken, geriye dönük baktığımızda ise kahve fiyatları yüzde 50 arttı. İnsanlar bu fiyatlara alıştı. İnşallah çıkmaz, düşerse de iyi olur. Tek temennim bu fiyatlarda kalırsa insanlarda buna alışır ona göre kahve tüketimi normale dönmüş olur. Eskiye nazaran satışlarımız düştü tabi. İnsanlar kilo işi alırken şimdi ise gram şeklinde alıyor. Bizim insanımızın kahve geleneği var. Fiyatlar inşallah eskiye döner ise doya doya bu geleneği devam ettirebiliriz” şeklinde konuştu.

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"BİRAZ DAHA EKONOMİ OLMASI GEREKİYOR"

Kahve içmeyi sevdiklerini belirten Dilek Sağlam, “İki günde bir Türk kahvesi tüketiyorum. Eminönü’ne geldiğimde hep kahve alırım. Haftada bir geliyorum almaya. Fiyatlar biraz pahalı, biraz daha ekonomik olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Zaman buldukça Türk kahvesi tükettiklerini ifade eden Barış Demir, “Her Eminönü’ne geldiğinde kahve alıyorum. Bugün ise iki paket aldım” dedi. iha

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