Kilosu 18 lira! Hostesliği bıraktı bu işe başladı, alan bir daha istiyor

Kepez ilçesinde yaşayan Cemre Ateş, çocukluğundan bu yana ailesiyle birlikte tarımla uğraştı. Üniversite hayatına başlayan Ateş, 1'i İrlanda'da da olmak üzere 3 üniversitede öğrenim gördü ardından hava yolu şirketinde kabin memuru oldu. Ailesinden miras tarımdan da uzaklaşmayan Ateş, hobi olarak sporcu besinleri ve konserveler üretmeye başladı.

Cemre Ateş, üretimlerin ardından gelen merak ile şehir şehir gezerek, ata tohumu toplamaya başladı. Tohum aramak için 2017 yılında gittiği Giresun'da gezdiği sırada bahçede mini şeker domatesi gören Ateş, 1 tane aldı. Memleketine dönen Ateş, domatesin çekirdeklerinden tohum üretmeye başladı. Ürettiği tohumları da çoğaltmaya başlayan Ateş, şimdilerde kurduğu 4 dönüm serada Antalya'nın ilk mini şeker domatesini üretmeye başladı.

Anadolu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden Cemre Ateş, bir yandan da uçuşlarına devam ediyor. Ateş, ağabeyi ve yeğenlerinin de yardımıyla serasında kimyasal ilaç kullanmadan ürettiği ürünleri müşterilerine ulaştırıyor. Ateş'in hedefi ise ürettiği ve ilk görenin 'kızılcık' sandığı mini şeker domatesleri ihraç edebilmek.