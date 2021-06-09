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Kilosu 18 lira! Hostesliği bıraktı bu işe başladı, alan bir daha istiyor

09.06.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan ve hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Cemre Ateş (26), merak üzerine 4 yıl önce şehir şehir gezerek, ata tohumu toplamaya başladı. Giresun'daki bahçede gördüğü mini şeker domateslerinden birini alan Ateş, çekirdeklerinden ürettiği tohumlarla 4 dönüm mini şeker domates serası kurdu.

Kilosu 18 lira! Hostesliği bıraktı bu işe başladı, alan bir daha istiyor

Kepez ilçesinde yaşayan Cemre Ateş, çocukluğundan bu yana ailesiyle birlikte tarımla uğraştı. Üniversite hayatına başlayan Ateş, 1'i İrlanda'da da olmak üzere 3 üniversitede öğrenim gördü ardından hava yolu şirketinde kabin memuru oldu. Ailesinden miras tarımdan da uzaklaşmayan Ateş, hobi olarak sporcu besinleri ve konserveler üretmeye başladı.

Cemre Ateş, üretimlerin ardından gelen merak ile şehir şehir gezerek, ata tohumu toplamaya başladı. Tohum aramak için 2017 yılında gittiği Giresun'da gezdiği sırada bahçede mini şeker domatesi gören Ateş, 1 tane aldı. Memleketine dönen Ateş, domatesin çekirdeklerinden tohum üretmeye başladı. Ürettiği tohumları da çoğaltmaya başlayan Ateş, şimdilerde kurduğu 4 dönüm serada Antalya'nın ilk mini şeker domatesini üretmeye başladı.

Anadolu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden Cemre Ateş, bir yandan da uçuşlarına devam ediyor. Ateş, ağabeyi ve yeğenlerinin de yardımıyla serasında kimyasal ilaç kullanmadan ürettiği ürünleri müşterilerine ulaştırıyor. Ateş'in hedefi ise ürettiği ve ilk görenin 'kızılcık' sandığı mini şeker domatesleri ihraç edebilmek.

'TARIMIN İÇİNDE BÜYÜDÜM'

Tarım ve çiftçiliğin kendileri için ata mesleği olduğunu söyleyen Cemre Ateş, “4 yaşından beri ailemle birlikte tarımın içerisinde büyüdüm. 7 yıl önce sporcu besinleri üretmeye başladım sonrasında beni bir merak sardı. Sırt çantamı takıp, şehir şehir gezip, tohum toplamaya başladım. Ülkenin farklı yerlerini gezdim. Köyleri gezerek yaşlı kişilerin biriktirdikleri tohumları aldım. Onları ektim çoğalttım ve çoğaltmaya devam ediyorum" dedi.

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4 YILDA 4 DÖNÜM ARAZİYE EKTİ

Antalya'da mini şeker domatesini sadece kendisinin ürettiğini söyleyen Ateş, “4 yıl önce de Giresun'un bir köyünde yaşlı bir teyzeyle karşılaştım. Bahçesinde şeker domatesinin 3 kat daha küçüğünü gördüm, 1 tane alabilmek için rica ettim. Alıp buraya getirdim ve çekirdeğini ektim. Sürekli ekip çoğaltarak 4 yılda 4 dönüm araziye mini şeker domatesi ektim. Bu domates bildiklerimizden çok farklı. Çok minik, bol sulu, bol tohumlu. Antalya'da mini şeker domatesini bir tek ben üretiyorum" diye konuştu.

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'EKOLOJİK DENGEYİ KULLANMAYA VE KORUMAYA ÇALIŞIYORUM'

Ürettiği domatesin kilosunu 18 liradan sattıklarını belirten Ateş, “Bu tohum hibrit değil tekrar üretilebilir. Ekolojik dengeyi kullanarak ve koruyarak üretim yapıyorum. Kimyasal kullanımından uzak durmaya çalışıyorum. Kendi kültürel mücadelemi vererek seralarımın ömrünü uzatmaya, bitkilerimi korumaya çalışıyorum. Domatesi alanlar bir daha istiyor. Çok rağbet görüyoruz. Leblebi gibi şekli. Bir oturuşta 1 kilo yiyebilirsiniz. İlk görenler 'Bu domates değil, kızılcık' diyor. Yerken bile aynı tepkileri veriyorlar" dedi.

'BU İŞİ BÜYÜTECEĞİM'

Ürettiği ürünleri çevresindeki herkese tattırmaya çalıştığını söyleyen Cemre Ateş, “Yolcularım beni çok seviyor, onlarla çok iyi iletişim kuruyorum. Sohbet ettiklerimiz, Antalya'ya geldiklerinde bahçelerimi ziyaret etmek istiyor. Her uçuşa giderken domateslerimden ve diğer ürünlerimden götürüyorum. Çalışma arkadaşlarıma hep tattırmak istiyorum. Eminim, bu işi büyüteceğim ve yurt dışına açılıp ihracata gideceğim ama daha büyük seralarda yapmam gerekiyor bu işi. Elimde yeterince tohum var. Çok emek verdim" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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