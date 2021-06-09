Yapmaları günler sürüyor, ömrü ise 150 yıl!

Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan halı dokuma tezgahlarında bütün marifetlerini sergileyen kadınlar, ilmek ilmek halı dokuyor. Orta Asya’dan günümüze kadar gelen halıcılık geleneğini sürdüren genç kızlar, hem bir geleneği yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

DESENLER TÜRKİYE'DEN

Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, yıl içerisinde 150’nin üzerinde değişik kurs açtıklarını ancak halı dokuma kursunun 35 yıllık bir gelenek olduğunu söyledi. Özdemir, “Halı kursumuz İş-Kur Müdürlüğüyle yaptığımız protokolle açılan bir kursumuzdur. Burada Hizanlı gençlerimize istihdam da sağlıyoruz. Genç kızlarımız el emeği göz nurlarını bu halılara işliyorlar. Halılarımızda bölgemizin ve Türkiye’nin değişik yörelerinin desenleri işleniyor.

Şu anda Uşak halılarını dokuyoruz. Ürettiğimiz halıları Malatya’da anlaştığımız bir şirkete satıyoruz. Son dönemlerde pandemiden dolayı satışlarımız olmadı. Ancak daha öncesinde özellikle yurt dışına halılarımızı satıyoruz.

Bu kursun dışında birçok kursumuz var. Ancak halı kursu Hizan’da 35 yıldır devam eden bir kurstur. Halılarımızın malzemelerini de Malatya’dan getiriyoruz. Kök yün ipliklerini çeşitli renklerde alarak getiriyoruz. Bu halılar eğer yanmazsa, 150 yıl kadar uzun süre dayanabiliyor” dedi.