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Kilosu 20 liradan satıldı! İncir hasadına başlandı

14.07.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. Bu yıl 10 bin ton rekolte beklenen ilçede incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu.

Kilosu 20 liradan satıldı! İncir hasadına başlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, Türkiye’de piyasaya erken incir sunabilen Mut ilçesinden yaklaşık 2 bin ailenin incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürdüğünü söyledi.

"MUT İNCİRİ TERCİH EDİLİYOR"

Acar, “Tadı, aroması ve kalitesi bakımından Mut inciri tercih edilmekte. Bu yıl incirde kayıtlı ve kayıtsız toplam 5 bin dekar araziden 10 bin ton rekolte bekleniyor. İlk hasadı yapılan incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu. İncir üreticisi bu yıl altın yılını yaşayacak” diye konuştu.

İncir tüccarı İsmail Kaplan ise, “Sezonu 20 liradan açtık. İnşallah hayırlı ve kazançlı bir yıl olur. Bu yılki kaliteden memnunuz” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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