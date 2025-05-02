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Kilosu 3 bin TL! Hobi olarak başladılar, bulmaları haftalarca sürüyor... En fazla 20 kilo hasat ettiler

Erzincan’da kovanlardan ayrılıp kuru ağaç gövdesi ve kayalıklara yuva yapan arıların yaptığı ballar, su kenarlarında takip ettikleri arıların yuvasına ulaşan bal avcıları tarafından çıkarılıyor.

Kilosu 3 bin TL! Hobi olarak başladılar, bulmaları haftalarca sürüyor... En fazla 20 kilo hasat ettiler

Bal avcıları, havaların serinlemesiyle tatlı bir telaş yaşıyor. Dere yataklarında pusuya yatarak suya gelen arıları takip eden avcılar, ilk etapta arıların yuva yaptığı ağaç kovuklarını ve kayalıkları tespit ediyor. Bu yuvaları işaretleyen avcılar, hasat zamanı söz konusu alana giderek arıların yaptığı balı topluyor.

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Arıların kendilerini sokmaması için buldukları yuvaların ağzını yapraklarla kapatan avcılar, daha sonra peteklere ve arılara zarar vermeden hassas bir şekilde ağacı tıraşlayıp balı bulundukları yerden çıkarıyor, arıları da kovanlara bırakıp götürüyor.

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BAL ZAMANI ORMAN GEZİYORLAR

Kendilerini ‘bal avcısı’ olarak tanımlayan Murat, Mustafa ve Hüseyin isimli üç arkadaş boş zamanlarında hobi olarak bal avcılığı yaptıklarını belirtti. Bal zamanı geldiğinde ormanlık alanları dolaştıklarını, arıları takip ederek yuvalarını bulmaya çalıştıklarını kaydeden bal avcıları, arama işinin bazen haftalarca sürdüğünü belirtti.

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KİLOSUNU 3 BİN LİRADAN SATIYORLAR

Şimdiye kadar gördükleri ağaçlardan en fazla 20 kilogram bal hasat ettiklerini ifade eden Murat Uçan, bazen de tespit ettikleri ağaçlardan hiç bal çıkmadığını vurguladı. Uçan, uğraşları sonucu çıkardıkları balın kilogramını 3 bin liradan sattıklarını sözlerine ekledi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
bal Avcı bal arısı
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