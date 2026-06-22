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Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

Dünyaca ünlü coğrafi işaretli Anzer Balı'nın yeni sezon ürünlerinin kilosu 7 bin TL'den satışa çıkacak.

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer Balı'nın 2026 yılı için fiyatı kooperatiflerin ortak kararı ile belirlendi. 250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa hazır hale getirilecek olan Anzer Ballı'nın bu yıl kilosu 7 bin TL'den alıcı bulacak.

Kilosu 7 bin TL den satılacak: Bu zam gerekliydi 1

Anzerli Bal üreticisi ve kooperatif Başkanı Osman Civelek, tüketicinin alım gücünün düşünülerek bir zam yapıldığını dile getirdi.

Kilosu 7 bin TL den satılacak: Bu zam gerekliydi 2

"ANZER BALI'NI KORUMAK İÇİN BU ZAM GEREKLİYDİ, FAKAT CÜZİ BİR ZAMDIR"

Civelek "2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız Anzer'e çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız. Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7 bin TL olmasını, yine polen fiyatlarının da aynı şekilde 1 kilogram polenin 7 bin TL olmasını karar verdik. Geçen sene bu 6 bin liraydı, bu sene 7 lira oldu. Ülkedeki ekonomik şartları biliyoruz. Biz de tüketiciyi çok fazla mağdur etmeme adına cüzi bir zam yaptık. Anzer Balı'nı korumak için bu zam gerekliydi, fakat cüzi bir zamdır" ifadelerini kullandı.

Kilosu 7 bin TL den satılacak: Bu zam gerekliydi 3

Bir diğer kooperatif başkanı ve Anzer Balı Üreticisi Muzaffer Deniz ise "Bu sene hava şartlarının biraz soğuk olması sebebiyle Anzer Yaylası'nda şu anda görünen geçen yıla oranla biraz daha geç başlayacağı. Birçok alanda da kar hala devam ediyor. Soğuk bir hava, sis aynı şekilde devam ediyor. Yani geçen yıla oranla mevsimin 15 gün geç başlayacağı kanaatindeyiz. Arıcılarımıza hayırlı sezonlar diliyorum. Bol rızıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kilosu 7 bin TL den satılacak: Bu zam gerekliydi 4

Devamında Deniz "Tabii ki en önemli olan şey; hakiki Anzer balını tüketicilere en orijinal haliyle biz kooperatifler olarak üretip kendilerine gerçek Anzer balını ulaştırmanın gayesi içerisindeyiz. İnşallah bunu en güzel şekilde tüketicilerimize ulaştıracağız. Hepimize hayırlı olsun, tüketicilerimize de hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Kilosu 7 bin TL den satılacak: Bu zam gerekliydi 5

bir başka bal üreticisi ve Aşağı Anzer Kooperatiflerinin Başkan Yardımcısı olan Adem Turgut da, Aşağı Anzer ve Yukarı Anzer olmak üzere 2 bölgeden oluşan Anzer Yaylası'nda Aşağı Anzer denen bölgede üretimin diğer bölgeye nazaran 15 gün daha önce başladığını dile getirdi.

Kilosu 7 bin TL den satılacak: Bu zam gerekliydi 6

Turgut, "Anzerimiz iki bölgeye ayrılmaktadır; bir Aşağı Anzer, bir Yukarı Anzer. Bizim sezonumuz 10-15 gün daha erken başladı. Mevsim biraz geç. Gerçek Anzer balını vatandaşa en güzel şekilde iletmenin gayesindeyiz. Bütün arıcılarımıza helalinden bol rızıklar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kilosu 7 bin TL den satılacak: Bu zam gerekliydi 7

Kilosu 7 bin TL den satılacak: Bu zam gerekliydi 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Anzer balı
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