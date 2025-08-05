Kim bu Mıhyedin Yakışır? Sahte diploma skandalının kilit ismi! Ortaokul mezunu ama... Her taşın altından o çıktı

Sahte e-imza ile kamu sistemlerine sızarak diploma, ehliyet ve pek çok belge üreten çete, Türkiye'nin gündemine oturdu. Yüzlerce kişinin sahte diploma satın alarak; hukukçu, eczacı, mühendis hatta akademisyen olduğu ortaya çıktı. Söz konusu skandalın boyutu herkesi dehşete düşürürken; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise adı sıklıkla geçen "Mıhyeddin Yakışır" ismi dikkat çekti.

MYNET ÖZEL

Tüm Türkiye sahte diploma skandalının detaylarını konuşurken iddianamenin kamuoyuna yansımasının ardından "Kim bu Mıhyedin Yakışır?" sorusu da gündeme geldi.

MIHYEDİN YAKIŞIR İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

İddianamede e-imzaları çıkartan ve e-imzalara onay veren kişiler de şüpheliler arasında yer alırken; şüpheli Mıhyedin Yakışır’ın 6 kamu görevlisinin e-imzasının kopyalanmasında etkili olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNDE TUTUKLUYMUŞ

Şırnak doğumlu olan ve Adana Seyhan'da yaşadığı belirtilen 29 yaşındaki Yakışır'ın ortaokul mezunu olduğu; uyuşturucu bağımlısı bir torbacı olduğu ve Ankara'daki cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

ORTAOKUL MEZUNU AMA KENDİNİ LİSE MEZUNU YAPMIŞ

Aslında ortaokul mezunu olan ancak sisteme girerek kendisini lise mezunu yapan Yakışır'ın kullandığı telefona tanımlı e-imza ile üniversite sınavını hiç kazanamamış kişilerin; sisteme hukuk, mühendislik fakültelerinden mezun olmuş gibi işlendiği tespit edildi.

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ÜNİVERSİTELER LİSTEDE

Söz konusu çetenin en önemli halkalarından biri olarak değerlendirilen Yakışır'ın Ege Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkardığı öğrenildi.

İDDİANAMEDE YER ALDI

Ankara Cumhuriyet Başsavlığı tarafından hazırlanan iddianamede "Yukarıda belirtilen mağdur/ müştekilerin adına bilgi ve rızaları dışında çıkarılan elektronik imzaların bir kısmı ile herhangi bir işlem yapılmamış ise de, bir kısmı ile kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerine hukuka aykırı girişler yapıldığı, özellikle sahte oluşturulan elektronik imzalar ile üniversitelerin sistemlerine hukuka aykırı girişler yapılarak çeşitli şüphelilere üniversite lisans- yüksek lisans mezuniyetleri eklendiğinin tespit edildiği" ifadeleri yer aldı.