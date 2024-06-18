FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kimi masrafsız kimi ertelemeli… Geri ödemede zorlanan için 9 maddelik yol haritası: İşte banka banka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Kimi masrafsız kimi ertelemeli… Geri ödemede zorlanan için 9 maddelik yol haritası: İşte banka banka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.06.2024 14:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum birçok kişinin yakın takibinde bulunuyor. Kredi faizleri yüzde 4,50’nin altında seyrederken kredi çekecekler için 9 maddelik yol haritası çıkarıldı. Geri ödemelerde zorluk yaşanmaması adına dikkat edilmesi gerekenler tek tek sıralandı. Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL’nin faiz oranı, aylık taksit miktarı ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları...

Kimi masrafsız kimi ertelemeli… Geri ödemede zorlanan için 9 maddelik yol haritası: İşte banka banka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği faiz artırımları, kredi faizlerini de yukarı çekti. Buna karşılık konut ve taşıt kredilerindeki sert frenle, tüketicinin ihtiyaç kredilerine talebi devam ediyor. Nakit ihtiyacı olanların aklına ilk gelen seçenek olan ihtiyaç kredilerinin faiz oranları kişinin gelirine, kredi notuna göre farklılık gösterebiliyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre tüketicilerin alışveriş, tatil, ev tadilatı gibi genel ihtiyaçları için kullandıkları ihtiyaç kredisi çekerken bilmesi gerekenler şunlar...

İHTİYACI BELİRLEYİN, KREDİ TUTARINIZI BUNA GÖRE TESPİT EDİN

Kredi almadan önce ihtiyaçlarınızı belirlemek ve kredi tutarınızı buna göre tespit etmek, gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmanızı sağlar.

AYLIK ÖDENECEK TAKSİ TUTARINI BELİRLEYİN, KREDİ VADESİNİ BUNA GÖRE AYARLAYIN

Kredi almadan önce bütçe değerlendirmesi yaparak aylık ödenebilecek taksitlerin dikkatlice belirlenmesi ve kredi vadesinin buna göre ayarlanması gerekir.

6

GERİ ÖDEME PLANI OLUŞTURUN

İhtiyaç kredisi almadan önce geri ödeme planınızı oluşturmanız gerekir. Başvuru yaparken, kredi taksitlerinin bütçenizi ne kadar zorlamayacağını hesaplamak için aylık gelir ve giderlerinizi dikkate almanız işinizi kolaylaştırır.

BANKA BANKA İNCELEYİN, EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ VERENİ BULUN

Kredi oranlarına krediyi çekmeden önce detaylıca bakıp uygun olan seçilmeli. Faiz oranları, vade ve aylık ödeme tutarları gibi kredi koşullarını karşılaştırmak için farklı bankaların kredi tekliflerini incelemek, en uygun ihtiyaç kredisini bulmak için önemli bir adım olur.

MAAŞ GÜNÜNÜ DİKKATE ALIN

Taksit ödeme gününü maaş aldığınız tarihe göre belirleyin. Gelir tarihlerinize yakın ödeme tarihi seçerseniz ödemeleriniz daha düzenli olur ve böylece zor durumda kalmazsınız. İlerleyen dönemlerde acil bir duruma karşı kredi ile ilgili bütün dosyalar mutlak suretle saklanmalı.

iStock-501063516

YÜKSEK DOSYA MASRAFI ÇIKARTAN BANKAYI TERCİH ETMEYİN

Uzun vade hem ödeyeceğiniz faiz oranını artırır, hem de elinizi kolunuzu uzun bir dönem boyunca bağlamış olur. Dosya masrafının krediye olan oranına çok dikkat edin. Yüksek dosya masrafı çıkartan bankalar tercih edilmemeli.

FAİZ ORANLARI BAŞVURU SONRASI DEĞİŞİYOR MU?

İhtiyaç kredisi faiz oranları günden güne ve bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Kredi notuna, yaşa, gelir düzeyine ve risk skoruna göre farklılık gösterir. Kısacası faiz oranları kişiye göre değişkenlik gösterdiği için herkese aynı oranda faiz ve kredi çıkmayabilir. Kredi çekmek istediğinizde kredi notunuzu öğrenmeniz ve faiz oranını hesaplatmak gerekir.

iStock-1021815266

SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİ OKUYUN

Kredi tutarınızı belirlerken ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun. Farklı bankaların kredi tekliflerini karşılaştırın. Geri ödeme planınızı oluşturun ve düzenli ödeme yapmaya özen gösterin. Taksit ödeme gününü maaş aldığınız tarihe göre belirleyin. Gelir tarihlerinize yakın ödeme günü seçerseniz zor durumda kalmazsanız. Bütçenize uygun kredi taksitini belirleyin. Banka veya finans kuruluşunun müşteri hizmetleri ile görüşün. Kredi sözleşmesini dikkatlice okuyun ve saklayın.

İHTİYAÇ KREDİSİ VADE VE LİMİTLERİ NEDİR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) göre 50.000 TL'ye kadar olan krediler için uygulanabilecek en yüksek vade 36 ay, 50.000 TL üstü krediler için en yüksek vade 24 ay. İhtiyaç kredisi sorgulama, başvuru yapılan bankanın dijital bankacılık kanallarından yapılabilir.

iStock-872965830

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL’nin faiz oranı, aylık taksit miktarı ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar?

Garanti BBVA (Bayram Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Taksit: 12.077 TL
Toplam Ödeme: 145.580 TL

TEB (Hoş Geldin Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 11.402 TL
Toplam Ödeme: 137.483 TL

Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,55
Aylık Taksit: 11.872 TL
Toplam Ödeme: 143.127 TL

Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,62
Aylık Taksit: 11.932 TL
Toplam Ödeme: 143.841 TL

iStock-1075043086

ING
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.322,20 TL

Yapı Kredi (3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,39
Aylık Taksit: 11.736,85 TL
Toplam Ödeme: 141.417,20 TL

Enpara.com (Masrafsız İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,69
Aylık Taksit: 11.991,21 TL
Toplam Ödeme: 143.894,52 TL


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6 olduAvro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6 oldu
İhracatta deniz yolu öne çıkıyorİhracatta deniz yolu öne çıkıyor
Kültür balıkçılığında üretim rekoruKültür balıkçılığında üretim rekoru
Anahtar Kelimeler:
kredi faiz oranı
En Çok Okunan Haberler
‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası

‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Kredi geri ödemesinde zorlanan için 9 maddelik yol haritası

Kredi geri ödemesinde zorlanan için 9 maddelik yol haritası

Türkiye'yi terk etmişti! Mete Horozoğlu son halini paylaştı

Türkiye'yi terk etmişti! Mete Horozoğlu son halini paylaştı

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.