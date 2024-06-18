Kimi masrafsız kimi ertelemeli… Geri ödemede zorlanan için 9 maddelik yol haritası: İşte banka banka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği faiz artırımları, kredi faizlerini de yukarı çekti. Buna karşılık konut ve taşıt kredilerindeki sert frenle, tüketicinin ihtiyaç kredilerine talebi devam ediyor. Nakit ihtiyacı olanların aklına ilk gelen seçenek olan ihtiyaç kredilerinin faiz oranları kişinin gelirine, kredi notuna göre farklılık gösterebiliyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre tüketicilerin alışveriş, tatil, ev tadilatı gibi genel ihtiyaçları için kullandıkları ihtiyaç kredisi çekerken bilmesi gerekenler şunlar...

İHTİYACI BELİRLEYİN, KREDİ TUTARINIZI BUNA GÖRE TESPİT EDİN

Kredi almadan önce ihtiyaçlarınızı belirlemek ve kredi tutarınızı buna göre tespit etmek, gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmanızı sağlar.

AYLIK ÖDENECEK TAKSİ TUTARINI BELİRLEYİN, KREDİ VADESİNİ BUNA GÖRE AYARLAYIN

Kredi almadan önce bütçe değerlendirmesi yaparak aylık ödenebilecek taksitlerin dikkatlice belirlenmesi ve kredi vadesinin buna göre ayarlanması gerekir.

GERİ ÖDEME PLANI OLUŞTURUN

İhtiyaç kredisi almadan önce geri ödeme planınızı oluşturmanız gerekir. Başvuru yaparken, kredi taksitlerinin bütçenizi ne kadar zorlamayacağını hesaplamak için aylık gelir ve giderlerinizi dikkate almanız işinizi kolaylaştırır.

BANKA BANKA İNCELEYİN, EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ VERENİ BULUN

Kredi oranlarına krediyi çekmeden önce detaylıca bakıp uygun olan seçilmeli. Faiz oranları, vade ve aylık ödeme tutarları gibi kredi koşullarını karşılaştırmak için farklı bankaların kredi tekliflerini incelemek, en uygun ihtiyaç kredisini bulmak için önemli bir adım olur.

MAAŞ GÜNÜNÜ DİKKATE ALIN

Taksit ödeme gününü maaş aldığınız tarihe göre belirleyin. Gelir tarihlerinize yakın ödeme tarihi seçerseniz ödemeleriniz daha düzenli olur ve böylece zor durumda kalmazsınız. İlerleyen dönemlerde acil bir duruma karşı kredi ile ilgili bütün dosyalar mutlak suretle saklanmalı.

YÜKSEK DOSYA MASRAFI ÇIKARTAN BANKAYI TERCİH ETMEYİN

Uzun vade hem ödeyeceğiniz faiz oranını artırır, hem de elinizi kolunuzu uzun bir dönem boyunca bağlamış olur. Dosya masrafının krediye olan oranına çok dikkat edin. Yüksek dosya masrafı çıkartan bankalar tercih edilmemeli.

FAİZ ORANLARI BAŞVURU SONRASI DEĞİŞİYOR MU?

İhtiyaç kredisi faiz oranları günden güne ve bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Kredi notuna, yaşa, gelir düzeyine ve risk skoruna göre farklılık gösterir. Kısacası faiz oranları kişiye göre değişkenlik gösterdiği için herkese aynı oranda faiz ve kredi çıkmayabilir. Kredi çekmek istediğinizde kredi notunuzu öğrenmeniz ve faiz oranını hesaplatmak gerekir.

SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİ OKUYUN

Kredi tutarınızı belirlerken ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun. Farklı bankaların kredi tekliflerini karşılaştırın. Geri ödeme planınızı oluşturun ve düzenli ödeme yapmaya özen gösterin. Taksit ödeme gününü maaş aldığınız tarihe göre belirleyin. Gelir tarihlerinize yakın ödeme günü seçerseniz zor durumda kalmazsanız. Bütçenize uygun kredi taksitini belirleyin. Banka veya finans kuruluşunun müşteri hizmetleri ile görüşün. Kredi sözleşmesini dikkatlice okuyun ve saklayın.

İHTİYAÇ KREDİSİ VADE VE LİMİTLERİ NEDİR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) göre 50.000 TL'ye kadar olan krediler için uygulanabilecek en yüksek vade 36 ay, 50.000 TL üstü krediler için en yüksek vade 24 ay. İhtiyaç kredisi sorgulama, başvuru yapılan bankanın dijital bankacılık kanallarından yapılabilir.

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL’nin faiz oranı, aylık taksit miktarı ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar?

Garanti BBVA (Bayram Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,79

Aylık Taksit: 12.077 TL

Toplam Ödeme: 145.580 TL

TEB (Hoş Geldin Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Aylık Taksit: 11.402 TL

Toplam Ödeme: 137.483 TL

Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,55

Aylık Taksit: 11.872 TL

Toplam Ödeme: 143.127 TL

Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,62

Aylık Taksit: 11.932 TL

Toplam Ödeme: 143.841 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Aylık Taksit: 11.401,85 TL

Toplam Ödeme: 137.322,20 TL

Yapı Kredi (3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Aylık Taksit: 11.736,85 TL

Toplam Ödeme: 141.417,20 TL

Enpara.com (Masrafsız İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,69

Aylık Taksit: 11.991,21 TL

Toplam Ödeme: 143.894,52 TL







