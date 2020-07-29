Kimler yüksek maaşla erken emekli olabiliyor

Sigorta girişi bu tarihten önce olanlara müjde! Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş...

Sigortalı çalışanlar için geçerli olan, tarihe göre avantaj uygulamalarını birçok vatandaş merak ediyor. Belirli tarihten önce sigorta girişi yapılan vatandaşların erken emeklilik ve yüksek emekli maaşı gibi avantajları oluyor. Ülkemizdeki milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR çalışanı için oldukça önem arz eden bu tarihleri yakından inceleyip yazımızda sunduk.

ERKEN EMEKLİLİK VE YÜKSEK MAAŞ İÇİN HANGİ TARİHLER ÖNEMLİ?

1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılan SSK ve BAĞ-KUR mensupları sayılan tüm avantajlardan yararlanabiliyorlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bünyesinde 1999 tarihinden önce girişi olanlar için şartlar belirlenmiştir.

GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?