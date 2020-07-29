Kimler yüksek maaşla erken emekli olabiliyor

Sigorta girişi bu tarihten önce olanlara müjde! Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş...
Sigortalı çalışanlar için geçerli olan, tarihe göre avantaj uygulamalarını birçok vatandaş merak ediyor. Belirli tarihten önce sigorta girişi yapılan vatandaşların erken emeklilik ve yüksek emekli maaşı gibi avantajları oluyor. Ülkemizdeki milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR çalışanı için oldukça önem arz eden bu tarihleri yakından inceleyip yazımızda sunduk.
ERKEN EMEKLİLİK VE YÜKSEK MAAŞ İÇİN HANGİ TARİHLER ÖNEMLİ?
1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılan SSK ve BAĞ-KUR mensupları sayılan tüm avantajlardan yararlanabiliyorlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bünyesinde 1999 tarihinden önce girişi olanlar için şartlar belirlenmiştir.
GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?
En önemlisi çalışanın sigorta girişinin 9 Eylül 1999 öncesi olması gerekiyor.
Erken emekliliğe hak kazanmak için 3600 gün prim ödenmesi isteniyor.
Üstelik 15 yıllık sigortalılık süresinin de dolması önem taşıyor.
Sigortalı vatandaşların sigorta statüsü 4A, 4B ve 4C kapsamında olması mutlaka gerekiyor.
1999 TARİHİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
1999 öncesi dönemde iş hayatına sigortalı olarak başlayan kişiler 2000 sonrası sigortalılara göre çok daha avantajlıdırlar. Bu avantajları liste haline getirdik.
Prim ödeme süreleri bir hayli azalıyor.
İstenilen sigortalılık süresi aşağı çekiliyor.
Şartların tamamlandığı tarihlere göre erken yaşta emeklilik sağlanıyor.
1999 ÖNCESİ GİRİŞLİLER İÇİN YÜKSEK EMEKLİLİK AYLIĞI NE KADARDIR?
Emeklilik aylığı sizin sigortalı olduğunuz süre boyunca yatırdığınız prime göre değişkenlik gösteriyor. Primlerinizi yüksek yatırırsanız emeklilik döneminde yüksek aylık alabiliyorsunuz. Üstelik 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için en düşük emekli aylığı 1700 lira olarak belirleniyor.
1999 ÖNCESİ ERKEN EMEKLİLİK NASIL OLUYOR?
Erken emeklilik kadınlara ve erkeklere göre değişkenlik gösteriyor. Kadınlar, erkeklerden daha önce emekli olma şansına sahip oluyorlar.
Kadınlar için şartların hepsini hangi tarih aralığında tamamladıklarına bakılıyor:
24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 ise 52 yaşında,
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 ise 54 yaşında,
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 ise 56 yaşında,
Erkekler için de şartların hepsini hangi tarih aralığında tamamladıklarına bakılıyor:
24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 ise 56 yaşında,
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 ise 57 yaşında,
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 ise 58 yaşında,
24 Nisan 2011 - 23 Mayıs 2014 ise 59 yaşında
1999 TARİHİ ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Ufak tefek pürüzler haricinde yukarıda sayılan şartlar dışında özel bir koşul bulunmuyor. Sadece bazı küçük ayrıntıların da bilinmesi gerekiyor. O ayrıntıları liste haline getirdik:
1999 tarihi öncesi staj girişi, sigorta girişi yerine sayılmıyor.
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