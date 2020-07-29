FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kimler yüksek maaşla erken emekli olabiliyor

Kimler yüksek maaşla erken emekli olabiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2020 15:50 | Son Güncelleme

Sigorta giriş tarihleri belirli aralıkta olan vatandaşlar daha erken emekli olabiliyor. Ayrıca emekli olduğunda yüksek maaştan da yararlanabiliyor. Peki hangi tarihler sigortalı çalışanlar için önem arz ediyor? Diğer tarihlerden farkı ne? Uzun yıllardır cevabı tam olarak bilinemeyen bu soruları yazımızda inceledik.

Kimler yüksek maaşla erken emekli olabiliyor

Sigorta girişi bu tarihten önce olanlara müjde! Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş...

Sigortalı çalışanlar için geçerli olan, tarihe göre avantaj uygulamalarını birçok vatandaş merak ediyor. Belirli tarihten önce sigorta girişi yapılan vatandaşların erken emeklilik ve yüksek emekli maaşı gibi avantajları oluyor. Ülkemizdeki milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR çalışanı için oldukça önem arz eden bu tarihleri yakından inceleyip yazımızda sunduk.

ERKEN EMEKLİLİK VE YÜKSEK MAAŞ İÇİN HANGİ TARİHLER ÖNEMLİ?

1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılan SSK ve BAĞ-KUR mensupları sayılan tüm avantajlardan yararlanabiliyorlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bünyesinde 1999 tarihinden önce girişi olanlar için şartlar belirlenmiştir.

GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

  • En önemlisi çalışanın sigorta girişinin 9 Eylül 1999 öncesi olması gerekiyor.

  • Erken emekliliğe hak kazanmak için 3600 gün prim ödenmesi isteniyor.

  • Üstelik 15 yıllık sigortalılık süresinin de dolması önem taşıyor.

  • Sigortalı vatandaşların sigorta statüsü 4A, 4B ve 4C kapsamında olması mutlaka gerekiyor.

  • Erken emekliliğe hak kazanmak ve yüksek maaş almak isteyen çalışanların SGK bünyesinde borcu kalmaması da istenen şartlar arasında yer alıyor.

  • 1999 TARİHİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

    • 1999 öncesi dönemde iş hayatına sigortalı olarak başlayan kişiler 2000 sonrası sigortalılara göre çok daha avantajlıdırlar. Bu avantajları liste haline getirdik.

    • Prim ödeme süreleri bir hayli azalıyor.

    • İstenilen sigortalılık süresi aşağı çekiliyor.

    • Şartların tamamlandığı tarihlere göre erken yaşta emeklilik sağlanıyor.

    • 2000 sonrasındaki çalışanlara göre daha yüksek emekli aylığı alınıyor.

    1999 ÖNCESİ GİRİŞLİLER İÇİN YÜKSEK EMEKLİLİK AYLIĞI NE KADARDIR?

    Emeklilik aylığı sizin sigortalı olduğunuz süre boyunca yatırdığınız prime göre değişkenlik gösteriyor. Primlerinizi yüksek yatırırsanız emeklilik döneminde yüksek aylık alabiliyorsunuz. Üstelik 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için en düşük emekli aylığı 1700 lira olarak belirleniyor.

    1999 ÖNCESİ ERKEN EMEKLİLİK NASIL OLUYOR?

    Erken emeklilik kadınlara ve erkeklere göre değişkenlik gösteriyor. Kadınlar, erkeklerden daha önce emekli olma şansına sahip oluyorlar.

    Kadınlar için şartların hepsini hangi tarih aralığında tamamladıklarına bakılıyor:

    • 24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 ise 52 yaşında,

    • 24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 ise 54 yaşında,

    • 24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 ise 56 yaşında,

    • 24 Nisan 2011 sonrasındaysa 58 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyorlar.

    Erkekler için de şartların hepsini hangi tarih aralığında tamamladıklarına bakılıyor:

    • 24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 ise 56 yaşında,

    • 24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 ise 57 yaşında,

    • 24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 ise 58 yaşında,

    • 24 Nisan 2011 - 23 Mayıs 2014 ise 59 yaşında

    • 24 Mayıs 2014 sonrasındaki tarihlerde tamamlandıysa 60 yaşında emeklilik hakkını elde edilebiliyor.

    1999 TARİHİ ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Ufak tefek pürüzler haricinde yukarıda sayılan şartlar dışında özel bir koşul bulunmuyor. Sadece bazı küçük ayrıntıların da bilinmesi gerekiyor. O ayrıntıları liste haline getirdik:

    • 1999 tarihi öncesi staj girişi, sigorta girişi yerine sayılmıyor.

    • 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için de birtakım avantajlar mevcut. Bu avantajlar ise 1999 öncesi kadar olmasa da 2008 sonrasına göre oldukça iyi imkanlar sunuyor. Dolayısıyla en dezavantajlı grubun şu an için 2008 ve sonrasında sigorta başlangıcı olan grup olduğunu söyleyebiliriz.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
    Enflasyon oranı tahmini açıklandı: 2021 memur maaşları ne kadar olacak?Enflasyon oranı tahmini açıklandı: 2021 memur maaşları ne kadar olacak?
    Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

    Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

    Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

    Fed faiz kararını açıkladı

    Fed faiz kararını açıkladı

    Altın daha da yükselir mi? İşte uzman tahminleri

    Altın daha da yükselir mi? İşte uzman tahminleri

    Çalışanlara kötü haber: Tazminatsız kovulma sebebi

    Çalışanlara kötü haber: Tazminatsız kovulma sebebi

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse

    İlginizi Çekebilir

    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

    Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

    Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

    Çapalama makine modelleri ve fiyatları

    Çapalama makine modelleri ve fiyatları

    Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

    Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

    SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

    SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Fed kararı sonrası altında yeni rekor

    Fed kararı sonrası altında yeni rekor

    Son dakika! Fed faiz kararını açıkladı

    Fed faiz kararını açıkladı

    Emekliye faizsiz kredi var mı? SGK ve Bağ-kur emeklisine faizsiz ya da düşük faizli kredi veren bankalar var mı?

    Emekliye faizsiz kredi var mı?

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı! Yıl sonu enflasyon ne olur?

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı! Yıl sonu enflasyon ne olur?

    Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından kesilir mi?

    Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından kesilir mi?

    2021 asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyon oranı açıklandı, 2021 asgari ücret belli oldu mu?

    2021 asgari ücret ne kadar olacak?

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.