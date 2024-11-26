FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kimliğiniz, adresiniz, telefonunuz... 200 liraya satılıyor olabilir! İnternette büyük tehlike: Bir anda kredi borcunuz ya da dava dosyanız ortaya çıkabilir!

Kimliğiniz, adresiniz, telefonunuz... 200 liraya satılıyor olabilir! İnternette büyük tehlike: Bir anda kredi borcunuz ya da dava dosyanız ortaya çıkabilir!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.11.2024 07:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetteki kişisel veri satışı herkesi tedirgin etti. Bir sabah uyandığınızda sizin adınıza yüklü miktarda kredi çekildiğini, kredi kartınızdan alış veriş yapıldığını, icralık olduğunuzu hatta işlemediğiniz bir suçun sanığı olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Çünkü kimlik ve adres bilgileriniz internette satılıyor olabilir. Hem de sadece 200 TL'ye... Peki kendimizi dolandırıcılara karşı nasıl koruyabiliriz? İşte yanıtı.

Kimliğiniz, adresiniz, telefonunuz... 200 liraya satılıyor olabilir! İnternette büyük tehlike: Bir anda kredi borcunuz ya da dava dosyanız ortaya çıkabilir!

İnternetten para karşılığı kimlik bilgileriniz satılıyor! İsim, soy isim, adres, kredi kartları... Neredeyse her bilgiyi kendi rızamızla, internete yüklediğimiz uygulamalarla paylaşırken; söz konusu kişisel bilgiler, satışa çıkarılıp dolandırıcıların eline geçmeye başladı.

SATILIK KİMLİK, ADRES, TELEFON... 200 TL'YE SATILIYOR

Kimlik ve adres gibi gizli kalması gereken birçok bilgilerimiz Telegram üzerinden 200 TL, 500 TL gibi rakamlara satılıyor.

11

Uzmanlara göre bu veriler; alışveriş siteleri, sosyal medya hesapları gibi platformlardan çalındı ve bu sitelere yüklendi.

Tehlike her geçen gün büyürken; akıllardaysa iki soru var: "Dolandırıcılar bize nasıl verebilir? Kendimizi dolandırıcılara karşı nasıl koruyabiliriz?"

ATV Haber'e konuşan Bilişim Uzmanı Emre Çelikkol, "Satışa sundukları panellerde 5 sorguya kadar ücretsiz olup, siz tatmin etmeye ve sonrasında üyelik için sizden para almaya çalışıyor. Sizin isminiz ve soy isminizden, T.C. kimliğinize, adresinize, aile soy ağacınıza kadar ulaşıp; sizi tehdit etmeye başlıyorlar. Sizin adınıza kredi çekebilirler. Sizin adınıza kart çıkartabilirler." dedi.

23

"BİR ANDA KENDİNİZİ ŞÜPHELİ YA DA SANIK OLARAK BULABİLİRSİNİZ"

Ceza ve Bilişim Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Volkan Dülger, "Çeşitli suçların bu sahte kimlikle işlenmesiyle karşı karşıoya kalıyoruz. Kişi hiç haberi bile yokken kendisini bir anda şüpheli ya da sanık olarak görebiliyor." dedi.

NASIL ÖNLEM ALABİLİRİZ?

Önlem olarak sürekli şifrelerimizi değiştirmemiz gerektiğini söyleyen Çelikkol "Bu şekilde kendimizi daha güvende hissedebiliriz" dedi.

22

(Show Haber / ATV Haber)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Kimlik kartı dolandırıcı kimlik şifre
En Çok Okunan Haberler
FIFA'dan Süper Lig kulüplerine kötü haber!

FIFA'dan Süper Lig kulüplerine kötü haber!

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!

Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!

Tesla sahipleri Elon Musk'a tepkili

Tesla sahipleri Elon Musk'a tepkili

Dikkat, artık ücretsiz alamayacaksınız!

Dikkat, artık ücretsiz alamayacaksınız!

GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.