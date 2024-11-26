Kimliğiniz, adresiniz, telefonunuz... 200 liraya satılıyor olabilir! İnternette büyük tehlike: Bir anda kredi borcunuz ya da dava dosyanız ortaya çıkabilir!

İnternetten para karşılığı kimlik bilgileriniz satılıyor! İsim, soy isim, adres, kredi kartları... Neredeyse her bilgiyi kendi rızamızla, internete yüklediğimiz uygulamalarla paylaşırken; söz konusu kişisel bilgiler, satışa çıkarılıp dolandırıcıların eline geçmeye başladı.

SATILIK KİMLİK, ADRES, TELEFON... 200 TL'YE SATILIYOR

Kimlik ve adres gibi gizli kalması gereken birçok bilgilerimiz Telegram üzerinden 200 TL, 500 TL gibi rakamlara satılıyor.

Uzmanlara göre bu veriler; alışveriş siteleri, sosyal medya hesapları gibi platformlardan çalındı ve bu sitelere yüklendi.

Tehlike her geçen gün büyürken; akıllardaysa iki soru var: "Dolandırıcılar bize nasıl verebilir? Kendimizi dolandırıcılara karşı nasıl koruyabiliriz?"

ATV Haber'e konuşan Bilişim Uzmanı Emre Çelikkol, "Satışa sundukları panellerde 5 sorguya kadar ücretsiz olup, siz tatmin etmeye ve sonrasında üyelik için sizden para almaya çalışıyor. Sizin isminiz ve soy isminizden, T.C. kimliğinize, adresinize, aile soy ağacınıza kadar ulaşıp; sizi tehdit etmeye başlıyorlar. Sizin adınıza kredi çekebilirler. Sizin adınıza kart çıkartabilirler." dedi.

"BİR ANDA KENDİNİZİ ŞÜPHELİ YA DA SANIK OLARAK BULABİLİRSİNİZ"

Ceza ve Bilişim Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Volkan Dülger, "Çeşitli suçların bu sahte kimlikle işlenmesiyle karşı karşıoya kalıyoruz. Kişi hiç haberi bile yokken kendisini bir anda şüpheli ya da sanık olarak görebiliyor." dedi.

NASIL ÖNLEM ALABİLİRİZ?

Önlem olarak sürekli şifrelerimizi değiştirmemiz gerektiğini söyleyen Çelikkol "Bu şekilde kendimizi daha güvende hissedebiliriz" dedi.

(Show Haber / ATV Haber)