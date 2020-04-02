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Kimlik kartınızın süresi dolmuş olabilir! İşte geçerlilik süresi...

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 2017 yılında yeni kimlik kartlarının yürürlüğe gireceğini açıklayarak belirlenen sürede eski nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerektiğini duyurmuştu. Peki 2023 yılına kadar edinilmesi mümkün olan yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresi ne kadar? İşte merak edilen soruların cevapları..

Kimlik kartınızın süresi dolmuş olabilir! İşte geçerlilik süresi...

Kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne ilişkin kayıtları gösteren kişiye özgü verilerle kişisel biyometrik fotoğraftan oluşan, seyahat belgesi (ülkeler arası seyahat edip vize muafiyeti olan vatandaşlar için) yerine de geçebilecek belgeye kimlik kartı adı verilir. 1 Ocak 2017 yılında yürürlüğe giren kimlik değişikliği kararı, nüfus cüzdanları, ehliyet, pasaport gibi düzenlemeleri kapsıyor. Nüfus cüzdanlarının yeni kimlik kartlarıyla değiştirilebilmesi için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden veya ALO 199 çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor. Çıkarıldığı gün itibariyle geçerlilik süresi olan yeni kimlik kartlarının son tarihinin ne zaman olduğu vatandaşlarda merak uyandırdı.

YENİ KİMLİK KARTI NASIL ÇIKARILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri internet sitesi https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr üzerinden ya da çağrı merkezi ALO 199'u arayarak randevu alınarak yeni kimlik başvurusu yapılır. Randevu sistemi haricinde yurt içinde Nüfus Müdürlüklerine giderek başvuru yapılabilir. Vatandaş yurt dışında ise dış temsilciliklere yeni kimlik kartı için müracaat yapmalıdır.

Kayıt yenileme sırasında vatandaşlardan istenilen belgeler şu şekildedir:

-Eski kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesi, pasaport, avukatlık kimliği, öğrenci kimliği gibi vatandaşı tanımlamaya yarayacak fotoğraflı bir kimlik kartı. (Muhtarlıklardan düzenlenen fotoğraflı talep belgesi kimlik belgesi yerine sayılacak)

-2 adet biyometrik fotoğraf. (15 yaşından küçük çocukların kimlik kartında fotoğraf bulunması zorunlu değildir. Ancak talep edilmesi halinde kimlik kartına fotoğraf eklenebilir.)

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    YENİ KİMLİK KARTLARINDAKİ ÇİP İÇERİSİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

Yeni kimlik kartlarının çipli olması vatandaşların kafasında sorular oluşturdu. Kimlik kartına yerleştirilen elektronik yonga içinde hangi bilgilerin olduğu merak konusu.

  • T.C. Kimlik Numarası
    -Ad ve Soyad
  • Anne ve Baba Adı
  • Doğum Yeri ve Tarihi
  • Cinsiyet
    -Medeni Durum
  • Kan Grubu
    • Din
    • Veriliş Tarihi
  • Kart Seri Numarası
    -Kimlik Kartının Geçerlilik Tarihi
  • Kişiye Ait Biyometrik Fotoğraf
    Kimlik kartındaki çip içerisinde yer alan bilgilerdir.

YENİ KİMLİK KARTLARI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kimlik kartı sahibi, yeni kimliğini aldığı andan itibaren dikkatli olmalıdır. Kimlik kartı teslim alındığında kontrol edilmeli ve kimlik bilgilerine yönelik maddi hata bulunması doğrultusunda kartı iade etmelidir. Kimlik kartını usullere uygun olarak kullanmalı ve koruyarak muhafaza etmelidir. Eğer kimlik kartı çalınır veya kaybolursa çağrı merkezine ya da nüfus müdürlüğüne bildirilmelidir.

YENİ KİMLİKLER KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Eski nüfus cüzdanları yerine geçecek olan yeni kimlik kartını almak için başvuru yapılması ve gerekli aşamaların takip edilmesi gerekir. Teslim edilen belgelerden sonra yeni kimlik kartını alan vatandaşlar, yeni kimliğin çıkarıldığı gün itibariyle 10 yıl kullanma hakkına sahiptir. 10 yılı tamamlayan vatandaşların belirtilen tarihte tekrar başvuru yaparak yeni kimlik kartı çıkarma zorunluluğu vardır.

10 yıl geçerlilik süresi eski nüfus cüzdanlarını da kapsıyor olup nüfus cüzdanlarında değiştirme zorunluluğu yoktur. Ancak tüm vatandaşların, 1 Ocak 2017 yılında yürürlüğe giren kimlik değişikliği kararı ile 2023 yılına kadar kesinlikle yeni kimlik kartı edinmesi söz konusudur.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı, kimlik,

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