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Kimlik, pasaport ve ehliyet alacaklar akın etti! Hafta içi ve hafta sonu ek mesai koydular

20.12.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi alacaklar yılbaşında harçlara zam geleceği için Nüfus müdürlüklerine akın ettiler. Ülke genelindeki nüfus müdürlüklerinde T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi taleplerini karşılamak için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmaya başlandı.

Kimlik, pasaport ve ehliyet alacaklar akın etti! Hafta içi ve hafta sonu ek mesai koydular

2023 yılı vergi, harç ve cezalarda artış olacak. Zamlı tarifeden yararlanmak istemeyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine akın ettiler. Öte yandan, nüfus hizmetlerinde geçmiş yıllara oranla 5 kat artan yoğunluk nedeniyle oluşabilecek mağduriyeti önlemek ve talepleri hızlı şekilde karşılamak için yeni tedbirler aldı.

Ülke genelindeki nüfus müdürlüklerinde T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi taleplerini karşılamak için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda hafta içi mevcut mesai sonrası yapılan ek mesailerle günlük 75 bin kimlik kartı, 55 bin pasaport ve 33 bin sürücü belgesi başvurusu alındı. Ek randevu verilen cumartesi günleri de ortalama 41 bin kimlik kartı, 32 bin pasaport ve 12 bin sürücü belgesi başvurusu için işlem yapıldı.

RANDEVU SÜRESİ 15 GÜNE ÇIKARILDI

Genel Müdürlük, vatandaşların mağduriyetini önlemek için teknik ve idari tedbirler de aldı. Bu doğrultuda randevu alma süresi 15 güne çıkarıldı. Randevusuna gidemeyeceklerin yerine randevu alınabilmesi sağlandı.

ACİL PASAPORT TALEPLERİ HIZLA KARŞILANIYOR

Ayrıca acil pasaport taleplerinin de karşılanması için yoğun mesai harcanıyor.

Pasaport başvurusu kapsamında Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) uygulaması veya ALO 199 Çağrı Merkezi üzerinden tüm acil pasaport talepleri bildirilebiliyor.

Talepler, yerli pasaportun 25 Ağustos'ta üretilmeye başlamasıyla aynı gün içerisinde karşılanıyor.

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YÜZDE 122.93 ORANINDA ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

MTV'DE YÜZDE 80, CEZALARDA İSE...

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

MTV, EHLİYET VE PASPORT HARÇALARI, TRAFİK CEZALARI

Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

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2023 YILI EHLİYET HARÇLARI

Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisi konusunda yılsonuna kadar bir yasa değişikliği yapılmadığı takdirde ehliyet harçları şu şekilde olacak;

A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 TL’den 825.73 TL’ye çıkacak.

B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116.90 TL’den 2 bin 489.90 TL’ye yükselecek.

GEÇEN SENE YÜZDE 36.2'YDİ

Öte yandan 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'idi.


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Ehliyet nüfus müdürlükleri

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