Kimse bilmiyor ama bu 5 yöntem ile erken emeklilik yolu açılıyor! İşte tüm detaylar!

Milyonlarca çalışan emeklilik gününü iple çekiyor. Öyle ki her çalışanın işe başladıktan sonra en az bir kere emeklilik zamanına ilişki sorgulama yaptığı bilinen bir gerçektir. Birçok çalışan tarafından yasalar ile belirlenen erken emeklilik formüllerinin detayları bilinmiyor. Erken emeklilik formüllerinin kapsamı ve şartları çalışanlarca araştırılıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsüne bağlı olarak çalışanlara erken emeklilik hakları sunulmuştur. Peki, erken emeklilik formülleri nelerdir? Kimler erken emeklilik haklarından yaralanabilir? İşte vatandaşların hayalini süsleyen erken emeklilik yöntemleri...
Doğum borçlanması: Sigortalı olarak çalışan kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı ile erken emekliliğin perdeleri açılıyor.
Kadın sigortalıların en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıllık borçlanma yapmasına imkan verilir.
Askerlik borçlanması: Sigortalı olarak çalışan erkeklere özel olarak tanınan askerlik borçlanması ile erken emeklilik planı devreye sokulur.
Askerlikten muaf olanlar askerlik borçlanması hakkından yararlanamaz.
Yurt dışı borçlanması: Çalışan gurbetçilere özel olarak sunulan yurt dışı borçlanması hakkı ile erken emeklilik müjdesi verildi.
Gurbetçilerin adına Türkiye'de SGK'ya herhangi bir prim ödemesinin yapılmamış olması ve kişilerin Türkiye'de bir işletme bünyesinde sigortalı olarak çalışmamaları şarttır.
Kısmi emeklilik hakkı: Vatandaşların sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi ve prim ödemesi şartlarını yerine getirmesi durumunda erken emekli olmalarının önü açılır.
Kısmi emeklilik hakkından faydalanmak isteyenlerin 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü ödemesi şartlarını tamamlamaları istenir.
Yıpranma hakkı: Çalışma koşulları ağır olan meslekler için sunulan yıpranma payı ile kişilerin daha erken emekli olması amaçlanmıştır. Özel olarak verilen yıpranma süreleri yaş haddinden düşülüyor.
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