Kimse bilmiyor ama bu 5 yöntem ile erken emeklilik yolu açılıyor! İşte tüm detaylar!

Milyonlarca çalışan emeklilik gününü iple çekiyor. Öyle ki her çalışanın işe başladıktan sonra en az bir kere emeklilik zamanına ilişki sorgulama yaptığı bilinen bir gerçektir. Birçok çalışan tarafından yasalar ile belirlenen erken emeklilik formüllerinin detayları bilinmiyor. Erken emeklilik formüllerinin kapsamı ve şartları çalışanlarca araştırılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsüne bağlı olarak çalışanlara erken emeklilik hakları sunulmuştur. Peki, erken emeklilik formülleri nelerdir? Kimler erken emeklilik haklarından yaralanabilir? İşte vatandaşların hayalini süsleyen erken emeklilik yöntemleri...

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GEÇERLİ OLAN FORMÜLLER NELERDİR?

Doğum borçlanması: Sigortalı olarak çalışan kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı ile erken emekliliğin perdeleri açılıyor.