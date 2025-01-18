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Sıfır faizli kredi için öncelikli meslekler açıklandı! Bu tarihlere dikkat! İşte Halkbank kredisi için tüm şartlar…

18.01.2025 07:44
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Sıfır faizli kredi ve yüzde 50 indirimli kredi için hükümet düğmeye resmen bastı. Halkbank tarafından esnafa ve gençlere sağlanacak ucuz kredide şartlar da tarih de belli oldu. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kolları öncelikli olacak. İşte sıfır faizli Halkbank kredisi için tüm merak edilenler…

Sıfır faizli kredi için öncelikli meslekler açıklandı! Bu tarihlere dikkat! İşte Halkbank kredisi için tüm şartlar…

Ucuz kredi dönemi resmen başladı. Türkiye ve KKTC’deki esnaf ve sanatkârlara 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 döneminde yüzde 50 faiz indirimli kredi imkânı sunulacak. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren işletmelere kredi sıfır faizli olacak.

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanması maksadıyla; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın bankaca veya KKTC’de faaliyet gösteren banka şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında devreden kredilere ve aynı tarihler arasında kullandırılacak kredilere, esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından belirtilen oranlarda indirim yapılacak.

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GENÇ GİRİŞİMCİLERE FAİZSİZ

1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasına devreden kredilere ve aynı tarihler arasında kullandırılacak krediler ile bakiyesi bu tarihler arasında devreden kredilere, yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak.

HANGİ MESLEKLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Öte yandan, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği vb.) faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkârlara, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından sağlanan hibe be faizsiz kredi desteğinden faydalananlar hariç olmak üzere 300 bin liraya kadar KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı’nı ya da İleri Girişimci Destek Programı’nı bitiren ve başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında bu kapsamda bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılacak krediler ile bakiyesi bu tarihler arasına devreden kredilere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

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Kullandırılan krediler ile ertelenen veya taksitlendirilen krediler nedeniyle oluşan hazine faiz desteği tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla belirtilen oranlarda indirim uygulanarak esnaf ve sanatkârlara yansıyan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak.

Hazine faiz desteği ödemelerinden, haksız olarak yararlandığı tespit edilen esnaf ve sanatkârlar, beş sene süreyle hazine faiz destekli kredi uygulamasından faydalandırılmayacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Halkbank kredi ucuz sıfır faizli kredi
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