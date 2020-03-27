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Kimse bilmiyor ama SGK’dan 2 maaş almak mümkün

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2020 20:16 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışanların belirli şartları yerine getirmesi durumunda çift maaş şansı verilmiştir. Kadınlar için öncelik verilen bu hak sayesinde; yetim ve dul aylığı almanın önü açılmıştır. Vefat eden anne-baba ya da eş durumunda bu kişilerin emekli aylıkları varis olan çocukları ile resmi nikahı olan eşine kalır.

Kimse bilmiyor ama SGK’dan 2 maaş almak mümkün

SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekliliğe hak kazanan kişilerin vefat etmesi halinde; kişiler çift maaş alabiliyorlar. Çoğu kişi kendi emekli aylıklarının kesilmesinden korktuğu için ikinci emeklilik için başvuruda bulunmaktan çekiniyor. Ancak kişilerin belirlenen şartlara uygun olması durumunda kendi maaşlarından kesinti yapılmadan; dul, yetim ya da ölüm aylığı ödemesi ek olarak yapılır. Peki, SGK’dan çift maaş nasıl alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir? Çift maaş için belirtilen şartlar nelerdir?

İşte, SGK’dan çift maaş ödemesine dair merak edilen tüm ayrıntılar…

YETİM VE DUL AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Resmi nikahlı eşi vefat eden kadın ya da erkekler yeni bir evlilik yapana kadar dul aylığı ödemesini alabilir.

Anne ya da babası vefat eden ve yetim aylığı almak isteyen erkek çocukları; herhangi bir öğretim kurumunda eğitim almayanlar 18 yaşına, ortaöğretim kurumunda olanlar 20 yaşına ve yükseköğrenim eğitimi alanlar ise 25 yaşına kadar faydalanabilirler. Erkek çocuklarının çalışmasına engel olacak malullük durumunun olması halinde yaşına bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı almaya devam eder.

Anne ya da babası vefat eden ve yetim aylığı almak isteyen kız çocuklarının ise yaş şartı aranmaksızın yalnızca evlenene ya da sigortalı bir işe girene kadar bu maaşı alabilirler. Kız çocuğunun boşanması ya da işte ayrılması durumunda kesilen aylık yeniden bağlanır.

Ölen sigortalının anne ya da babası ölüm aylığını talep edebilirler. Ancak anne ya da babanın mal varlıklarının olmaması, hiçbir sosyal güvence veya gelirinin bulunmaması, sigortalı kişinin ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğunun bulunmaması gerekir.

Genel olarak yetim aylığından yararlanmak için bekar, dul veya boşanmış olunması şarttır. Aynı zamanda yetim aylığı alan kişinin sigortalı olarak bir işte çalışmıyor olması da istenilen şartlar arasında yer alır.

Yetim aylığı alınacak anne ya da baba ile çocuklarının aynı sigorta kolundan emekli olmaması da istenilir. Bu durumda anne ya da babanın emekli sandığından emekli olması halinde; yetim aylığı alacak kişinin SSK ya da BAĞ-KUR’dan emekli olması gerekir.

Dul ve yetim aylığı alabilmek için kişinin resmi talepte bulunması lazımdır. Ölüm aylığı talep belgesi ile kişilerin ikamet adreslerinin bulunduğu il ya da ilçelerde bulunan Sigorta Müdürlüklerine bizzat başvurabilirler.

Dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalı kişinin ölüm tarihini takip eden ilk ayın başında ödenmeye başlanır. İlk maaş ödemesi en yakın PTT şubelerinden çekilebilir. Aynı zamanda kişinin talep etmesi durumunda ilerleyen süreçte banka değişikliği yapılabilir.

ÜÇ MAAŞ ÖDEMESİ YAPILMASI BİLE MÜMKÜN

Eşi ya da ebeveynleri vefat eden kişilere kendi emekli maaşlarının yanında dul, yetim ya da ölüm aylığı bağlanarak çift maaş alması sağlanıyor. Ancak bazı durumlarda kişilerin üç maaş ödemesi alması da mümkün kılınmıştır. Üç maaş alabilmek için eşin, kişinin ya da vefat eden babanın farklı sigorta kollarında olması gerekir.

Örneğin; Kişiler kendi çalışmasının sonrasında SSK emeklisi olup maaş almaya hak kazanırken; vefat eden BAĞ-KUR emeklisi eşlerinden dul aylığı ve Emekli Sandığından emekli olup vefat den babalarından da yetim aylığı alabilirler.

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