Kimse bilmiyor! Trafik cezasının tamamını ödemek zorunda değilsiniz...

Trafik kurallarına uymamak ölüme bile yol açabilir. Bu nedenle trafik kurallarına uymayan sürücülere çeşitli cezalar kesilir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 1 Ocak 2020'de yapılan değişikliklere göre trafik cezaları güncellendi ve cezalara yüzde 22.58 oranında zam geldi. Yine de trafik cezalarını erken ödemeniz halinde belirli indirimler uygulanmaya devam ediyor. Sizin için trafik cezasındaki erken ödeme indirimi ile ilgili detayları araştırdık.

TRAFİK CEZASI KAÇ GÜN İÇİNDE ÖDENİRSE İNDİRİM YAPILIR?

Trafik cezalarını erken ödeme avantajlarından yararlanabilmek için, ceza size tebliğ edildikten sonraki 15 gün içinde ödeme yapmalısınız. 15 günü geçirdiğinizde ise tebliğ edilen miktarı ödemek zorunda kalırsınız. Ayrıca cezayı ödemeyi geciktirirseniz, her ay cezaya yüzde 5 oranında da faiz eklenir.

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR?

Trafik cezasını erken ödeme indirimi kapsamı, 15 gündür. Bu süre içinde ödeme yaparsanız cezaya yüzde 25 indirim yapılır. En sık kesilen trafik cezaları, 2020 yılı için geçerli olan zamlı ceza miktarları ve indirimli ceza miktarları şu şekilde özetlenebilir: