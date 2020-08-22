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Kimse bilmiyor! Trafik cezasının tamamını ödemek zorunda değilsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kara yollarındaki trafiği denetlemek ve kazaları azaltmak için koyulan trafik kurallarına uymamanın çeşitli yaptırımları var. Trafik cezası ise sürücülere en çok uygulanan yaptırım olarak öne çıkıyor. Ancak trafik cezasını erken ödemeniz durumunda belirli indirimler uygulanır. Peki ceza indirimi için şartlar neler?

Kimse bilmiyor! Trafik cezasının tamamını ödemek zorunda değilsiniz...

Trafik kurallarına uymamak ölüme bile yol açabilir. Bu nedenle trafik kurallarına uymayan sürücülere çeşitli cezalar kesilir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 1 Ocak 2020'de yapılan değişikliklere göre trafik cezaları güncellendi ve cezalara yüzde 22.58 oranında zam geldi. Yine de trafik cezalarını erken ödemeniz halinde belirli indirimler uygulanmaya devam ediyor. Sizin için trafik cezasındaki erken ödeme indirimi ile ilgili detayları araştırdık.

TRAFİK CEZASI KAÇ GÜN İÇİNDE ÖDENİRSE İNDİRİM YAPILIR?

Trafik cezalarını erken ödeme avantajlarından yararlanabilmek için, ceza size tebliğ edildikten sonraki 15 gün içinde ödeme yapmalısınız. 15 günü geçirdiğinizde ise tebliğ edilen miktarı ödemek zorunda kalırsınız. Ayrıca cezayı ödemeyi geciktirirseniz, her ay cezaya yüzde 5 oranında da faiz eklenir.

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR?

Trafik cezasını erken ödeme indirimi kapsamı, 15 gündür. Bu süre içinde ödeme yaparsanız cezaya yüzde 25 indirim yapılır. En sık kesilen trafik cezaları, 2020 yılı için geçerli olan zamlı ceza miktarları ve indirimli ceza miktarları şu şekilde özetlenebilir:

  • Ehliyetsiz araç kullanmak: 2473 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 1855.25 TL

  • Araç sürerken cep telefonu kullanmak: 288 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 215.75 TL

  • Emniyet kemeri kullanmamak (Emniyet kemeri zorunluluğu olan araçlar için): 132 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 99 TL

  • Takip mesafesine uymamak: 132 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 99 TL

  • Aracı muayenesiz kullanmak: 288 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 176.25 TL

  • Emniyet şeridi ihlali: 1288 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 921.20 TL

  • Yasak alanlarda sollama yapmak: 288 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 216 TL

  • Plaka olmadan trafiğe çıkmak: 1698 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 1273.50 TL

  • Alkollü halde trafiğe çıkmak (İlk yakalanma için): 1228 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 921 TL

  • Alkollü halde trafiğe çıkmak (İkinci yakalanma için): 1539 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 1154 TL

  • Hız sınırını aşmak (Yüzde 10-30): 288 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 176.25 TL

  • Hız sınırını aşmak (Yüzde 30-50): 598 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 448 TL

  • Hız sınırını aşmak (Yüzde 50 üstü): 1228 TL, erken ödeme indirimi kapsamında 921 TL

    • TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ İÇİN NEREYE GİDİLİR?

    Trafik cezası tarafınıza tebliğ edildikten sonra, söz konusu miktarı anlaşmalı bankalar üzerinden ödeyebilirsiniz. Eğer banka kullanmıyorsanız ya da kullanmak istemiyorsanız, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden kredi kartı ile ya da PTT şubelerinden nakit olarak ödeyebilirsiniz.

    Ödeme yaparken T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası, plaka bilgisi ve tescil tarihini belirtmelisiniz. Kredi kartıyla yapılan ödemeler için sistemi 02.00-22.00 saatleri arasında kullanabilirsiniz.

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