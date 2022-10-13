FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kimse bunu beklemiyordu: Almanya’da enflasyon 70 yılın zirvesinde kaldı!

Kimse bunu beklemiyordu: Almanya’da enflasyon 70 yılın zirvesinde kaldı!

13.10.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkeleri enflasyonda on yılların zirvesini görmeye devam ederken Almanya’dan yeni bir haber geldi. Avrupa’nın en büyük sanayi ülkesinde enflasyon, son iki aydır 70 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.

Kimse bunu beklemiyordu: Almanya’da enflasyon 70 yılın zirvesinde kaldı!

Almanya'da Eylül ayında öncü verilerle 1951 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gören enflasyon, final rakamlarla da teyit edildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre, Eylül ayında nihai rakamlarla tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu.

Tüketici fiyatlarında Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış görüldü.
Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı.

1665642327175

ALMANYA'NIN RUSYA'YA MAL İHRACATI YÜZDE 45,8 AZALDI

Öte yandan ülkede diğer ekonomik veriler de ülkede endişe yarattı. Almanya'nın Rusya'ya mal ihracatı, Ukrayna ile yaşanan savaşın bir sonucu olarak uygulanan ambargolar nedeniyle yüzde 45,8 düşüş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre, Ağustos ayında mal ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artışla 128,7 milyar euroya ulaştı.
Bu dönemde Rusya'ya ihracat ambargoların sonucu olarak yüzde 45,8 düşüşle 1,2 milyar euroya indi.

1

Almanya'nın en önemli ihracat partneri ABD'ye mal ihracatı yüzde 42,0 artışla 13,3 milyar euroya ulaştı. En önemli ihracat ralemi 2,6 milyar euroyla motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar oldu.

Diğer önemli ticaret ortakları Fransa'ya ihracat yüzde 25,7 artışla 8,9 milyar euro, Hollanda'ya yüzde 11,2 artışla 8,8 milyar euro oldu.
Mal ithalat değeri ise aynı ayda yüzde 38,1 artışla 128,4 milyar euroya ulaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hesabınızı hemen kontrol edin! Birikmiş paranız olabilirHesabınızı hemen kontrol edin! Birikmiş paranız olabilir
Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...
'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

Gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

Akaryakıta zamdan indirim geldi!

Akaryakıta zamdan indirim geldi!

Tüketici kredisi kullanmak isteyenler dikkat!

Tüketici kredisi kullanmak isteyenler dikkat!

Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Hayattayken bir bir ölü ilan edildiler! Hala inanamıyorlar

Hayattayken bir bir ölü ilan edildiler! Hala inanamıyorlar

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.