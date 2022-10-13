Kimse bunu beklemiyordu: Almanya’da enflasyon 70 yılın zirvesinde kaldı!

Almanya'da Eylül ayında öncü verilerle 1951 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gören enflasyon, final rakamlarla da teyit edildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre, Eylül ayında nihai rakamlarla tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu.

Tüketici fiyatlarında Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış görüldü.

Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı.

ALMANYA'NIN RUSYA'YA MAL İHRACATI YÜZDE 45,8 AZALDI

Öte yandan ülkede diğer ekonomik veriler de ülkede endişe yarattı. Almanya'nın Rusya'ya mal ihracatı, Ukrayna ile yaşanan savaşın bir sonucu olarak uygulanan ambargolar nedeniyle yüzde 45,8 düşüş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre, Ağustos ayında mal ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artışla 128,7 milyar euroya ulaştı.

Bu dönemde Rusya'ya ihracat ambargoların sonucu olarak yüzde 45,8 düşüşle 1,2 milyar euroya indi.

Almanya'nın en önemli ihracat partneri ABD'ye mal ihracatı yüzde 42,0 artışla 13,3 milyar euroya ulaştı. En önemli ihracat ralemi 2,6 milyar euroyla motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar oldu.

Diğer önemli ticaret ortakları Fransa'ya ihracat yüzde 25,7 artışla 8,9 milyar euro, Hollanda'ya yüzde 11,2 artışla 8,8 milyar euro oldu.

Mal ithalat değeri ise aynı ayda yüzde 38,1 artışla 128,4 milyar euroya ulaştı.



