Kimse bunu bilmiyor, AVM otoparklarını kullananlar dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına göre; AVM'lerin müşterilerine yasal olarak 0-3 saat arası ücretsiz otopark hizmeti sunması gerekiyor, bazı AVM'lerde ise bu karara uyulmadığı biliniyor. İddiaya göre, 9 Şubat 2023'te, Ümraniye'de bulunan bir AVM'de 1 saat 5 dakika kaldıktan sonra çıkış yapan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan AVM otoparkında 60 TL ücret talep edildi. Ağaoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra durumu Tüketici Hakem Heyeti ve İBB'ye bildirerek şikayetçi oldu. Ağaoğlu, daha sonra AVM yönetiminin kendisine ulaşarak 60 TL otopark ücretini iade ettiğini ve otopark girişinde bulunan ücret tarife tabelasına '0-3 Saat Ücretsiz' açıklaması eklenildiğini de belirterek, tüketicilere konuyla ilgili duyarlılık çağrısında bulundu.

"BENİ ARAYIP PARAYI İADE ETMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ"

İBB'nin konuyla ilgili kararı 16 yıl önce aldığını belirten Ağaoğlu, "Alışveriş merkezleri otoparkları, 3 saat boyunca ücretsiz olacaktır diye bir karar var. Altında, 21 imza bulunan bu karara rağmen birçok AVM maalesef ücret almakta ısrar ediyor. Ben de şu an arkamda görünen Ümraniye'de bulunan alışveriş merkezine girdim, 1 saat 5 dakika kaldım. Benden 60 lira ücret alındı. Bunun üzerine bilinçli bir tüketici olarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. İBB'nin UKOME kararını da ekledim. Akabinde, İBB'ye de şikayette bulundum. Böylelikle daha Hakem Heyeti kararı çıkmadan alışveriş merkezinin avukatı beni arayarak 60 lirayı iade etmek istediklerini söyledi ve bundan böyle de artık ilk 3 saat ücretsiz kuralını uygulayacaklarını bildirdi. Elbette, bu memnuniyet verici. UKOME kararı çok net, diyor ki, ilk 3 saate kadar ücret alınmamasına, ayrıca 3 saat dışında alınabilecek ücretin ise İBB'nin tarife komisyonunca belirlenen ücret tarifesi oranında olmasında, bu hususta hazırlanacak bilgilendirme levhalarının otopark girişlerine, otoparkın boşluğu olup olmadığını belirten bilgi sistemiyle birlikte konulmasına karar verilmiştir. Vatandaş lehine bu kararı veren UKOME şunu gözetiyor; Bir AVM inşa edildiği bölgede aşırı trafik yoğunluğuna yol açıyor. O halde o bölgede otopark hizmeti sunarak bununla ilgili trafiğin rahatlamasına katkı sağlaması isteniyor ama bazı alışveriş merkezleri bu kurala uymadıkları gibi bazıları da işte şu kadarlık alışveriş yapılırsa 3 saat ücretsiz olur gibi hukuka aykırı birtakım kurallar koyuyorlar." dedi.

"MUTLAKA MÜCADELE VERELİM"

"Bu noktada tavsiyem tüketiciler ücret ödemek durumunda kalırlarsa, hiç üşenmesinler, internet üzerinden başvuru yapsınlarö ifadesini kullanan Ağaoğlu, "E-Devlet şifrelerini kullanmak suretiyle Tüketici hakem heyetine başvurabilirler. Ayrıca, ilgili büyükşehir belediyesine de şikayetleriyle, başvurdukları takdirde bizden aldıkları haksız ücretin belki yüzlerce katı bir cezayla karşı karşıya kalabilir bu AVM'ler. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Özellikle Bakırköy'de bazı alışveriş merkezleri, Etiler'de, Levent'te, Beşiktaş ilçesinde ve İstanbul'un herhangi bir yerinde bazı alışveriş merkezlerinin ücret aldığını gördüğümüzde mutlaka mücadele verelim. Ben yakında, Bakırköy'deki alışveriş merkezlerini de ziyaret edeceğim. Beşiktaş'taki alışveriş merkezlerine de gideceğim. Aynı şekilde onlar da ücret alacaklar, ben de gereğini yapacağım. Burada amaç vatandaşın haklara sahip olduğunun bilincinin oluşturulması, vatandaşların haklarının olduğuna dair karşı tarafta algı oluşturmalıyız ve mutlaka mücadele etmeliyiz. Şikayet sayısı az olunca uygulanan cezadan çok daha fazla gelir elde ettiklerinden ötürü; vazgeçmiyor ve bu hukuksuz uygulamayı sürdürüyorlar" dedi.

2 AY GEÇMEDEN SAVUNMA İSTENDİ

Başvuru süreciyle ilgili bilgi veren Ağaoğlu, "Hakem heyetine başvuru yaptıktan takriben 2 ay geçmeden heyet savunma istedi, savunma vermeden önce beni arayıp önce, paramı iade ettiler. Ondan sonra o dekontla hakem heyetine savunma vererek biz haksızdık, parayı geri ödedik. Bu nedenle bu hakkımızdaki şikayetin kaldırılmasını talep ediyoruz şeklinde, bir savunma verdi AVM." İfadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

