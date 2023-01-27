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Kimse ilandaki kiraya da inanamayacak! Kiralık evlerde akılalmaz ‘yeni dönem’ Yarışa döndürdüler! Açık artırmayla fiyat yükseltiyorlar

27.01.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara dair çok sayıda olay yaşanıyor. Bazı ev sahiplerinin kiraları artırmak ya da kiracıları evden çıkarmak için başvurduğu yöntemler akıllara durgunluk verirken bu kez uygulanan yeni bir yöntem 'Pes' dedirtti. Ev sahiplerinin kiracılar arasında adeta yarışa dönüştürdüğü bu oyunda kiralık evlerde açık artırma yapılmaya başlandığı öğrenildi. Ev sahiplerinin ilandaki fiyattan daha fazla veren var diyerek fiyatı artırdığı belirtildi.

Kimse ilandaki kiraya da inanamayacak! Kiralık evlerde akılalmaz ‘yeni dönem’ Yarışa döndürdüler! Açık artırmayla fiyat yükseltiyorlar

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki gerginliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Kiralardaki zamma yüzde 25'lik sınır getirilmesinin ardından bazı ev sahipleri kiraları yükseltmek ya da kiracılarını çıkartıp evleri daha yüksek fiyata kiraya vermek için farklı yöntemler aramaya başlamışlardı. Ancak son olarak gündeme gelen yeni bir yöntem 'pes' dedirtti. Uygun fiyata kiralık ev bulmanın neredeyse hayal olduğu büyük şehirlerde bazı ev sahipleri akılalmaz bir oyun oynamaya başladı. Buna göre söz konusu ev sahipleri artık kiracı seçmenin de ötesinde açık artırmaya gidiyor. İşte 'Bu kadar da olmaz' dedirten kiralık evlerdeki 'yeni dönem'in ayrıntıları...

KİRALARDA AÇIK ARTIRMA DÖNEMİ

Show Haber’de yer alan habere göre mikrofon uzatılan bir vatandaş “Bu ayın sonunda çıkıyorum hatta” derken bir başka vatandaş da “Açık artırma mı?” tepkisini verdi.

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Kiralık evlerdeki yeni uygulama şaşırtıcı olsa da tamamen gerçek. Yüzde 25 sınırından fazla artış yapmaya çalışanlar, kiracıyı evden çıkartmak isteyenler derken şimdi de kiralarda açık artırma dönemi başladı. Ev sahipleri bu oyunla hem kirayı yükseltiyor hem de bir türlü düşmeyen kira fiyatlarını daha da içinden çıkılmaz hale dönüştürüyor.

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KİRACILAR ARASINDA YARIŞA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Konuyla ilgili vatandaşlar “Acımasızca davranıyorlar. Kiracının yerine bir de koysalar kendilerini” derken “Karşı tarafı da düşünmekte fayda var” yorumunu yaptı.

Bir başka vatandaş ise “Antalya’da, büyükşehirde 12 bin 500 TL kiramız vardı. Bıraktım geldim. Yabancı turistler çok geldi. Kiraların artmasıyla birlikte ev fiyatları da arttı.” dedi.

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Ev sahipleri ve bazı emlakçılar, kiracılar arasındaki kira yarışını kızıştırmak için o oyunu oynamaya başladılar. Açık artırmaya benzeyen sistem kira fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

Bir vatandaş duruma tepki göstererek “Komşum açken yatamazdı insanlar, şimdi tam tersi komşu aç kalmış, o biraz daha aç kalsın, ben biraz daha doyayım diye uğraşıyor” yorumunu yaptı.

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'İLANDAKİ FİYATTAN DAHA FAZLASINI VEREN VAR' DİYEREK...

Kiradaki sert yükselişi durdurmak için yüzde 25’lik artış sınırı getirilmişti. İstediği kirayı alamayan ev sahipleri de farklı yollara yönelerek kirayı artırmanın yollarını aramışlardı.

Özellikle sahibinden olan kira ilanlarında açık artırma oyunu daha çok göze çarpıyor. Ev sahipleri ilandaki fiyattan daha fazlasını veren var diyerek daha fazla kira talep ediyor.

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Vatandaşlardan “Her şey ateş pahası olduğu için ev sahipleri de haklı ama tabii ki çok fazla abartmamak lazım” ve “Ev sahiplerinin de bir suçu yok açıkçası. Onlar da enflasyona göre kendilerini geçindirmeye çalışıyorlar. Ama tabii yine öğrenciler çok fazla eziliyor bu konuda” değerlendirmeleri de geldi.

Kendinden bir örnek veren vatandaş ise “Kasımda kiramızı artırmıştı. Şimdi de yüzü yok herhalde artırmaya tekrar. Çıkın evimizden dedi bize” şeklinde konuştu.

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UZMANLAR UYARDI! ŞİKAYET EDİLEBİLİR

Vatandaşlar “Bu etik değil. Yanlış. İnsanlara merhamet etmek gerekiyor ki… Başkaları da size acımaz. Fiyatlar artar öyle olursa. Yine ev sahiplerinin işine yarayacak bu. Ama hiç adil değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzmanlar da konuyla ilgili vatandaşları uyardı. Açık artırma oyununa yönelen ev sahiplerinin Ticaret Bakanlığının il müdürlüklerine şikayet edilebileceği belirtildi.

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Emlakçı Kiracı Kira açık artırma kiralık konut ev sahibi

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