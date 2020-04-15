Kimsenin bilmediği erken emeklilik yöntemleri! Giriş tarihini öne çekebilirsiniz...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında vatandaşların emekli olma şartları belirlenmiştir. Buna göre hizmet borçlanması ile geriye dönük olarak prim ödemesi yapılmasına fırsat verilirken erken emeklilik imkanı sağlanır. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan prim ödemesinin yanı sıra; vatandaşların belirlenen oranlarda çalışma gücünde kayıp yaşaması ve işine devam edemeyecek durumda olması da erken emeklilik için geçerli bir sebeptir.

Prim ödemesi ve malullük durumunun tespit edilmesi halleri dışında erken emekliliğin diğer bir anahtarı ise sigorta başlangıç tarihidir. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar, erken emeklilik yolunda büyük avantaja sahiptir. Peki, erken emeklilik şartları nelerdir? İşte, erken emekliliğe dair merak edilen tüm detaylar...

DOĞUM BORÇLANMASI İLE KADINLAR 6 YILA KADAR ERKEN EMEKLİ OLUYOR

Sigortalı olarak çalışan kadınların doğum nedeniyle iş hayatından uzak kaldıkları dönem için SGK'ya prim borçlanması yapmasına imkan verilmiştir.

Doğum borçlanması için sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yapması gerekir.

Doğum yapan kadınlara her çocuk için 2 yıl (760 gün) borçlanma hakkı sunuluyor. Kadınların en fazla üç çocuk için borçlanma yapabilme olanağı verilmiştir.

Çalışan kadınların mutlaka doğumdan önce sigortalandırılması gerekir. Sigorta başlangıcı için kadınların staj tarihleri de kabul edilmektedir.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEKLER DAHA ERKEN EMEKLİ OLUYOR

Sigortalı olarak çalışan erkeklerin er, erbaş ya da yedek subaylık okulunda geçen süreleri için SGK'ya prim ödemesi yapmasının yolu açılmıştır. Yedek subaylık okuluna hazırlık için geçen süre de askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.