Kimsenin bilmediği erken emeklilik yöntemleri! Giriş tarihini öne çekebilirsiniz...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında vatandaşların emekli olma şartları belirlenmiştir. Buna göre hizmet borçlanması ile geriye dönük olarak prim ödemesi yapılmasına fırsat verilirken erken emeklilik imkanı sağlanır. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan prim ödemesinin yanı sıra; vatandaşların belirlenen oranlarda çalışma gücünde kayıp yaşaması ve işine devam edemeyecek durumda olması da erken emeklilik için geçerli bir sebeptir.
Prim ödemesi ve malullük durumunun tespit edilmesi halleri dışında erken emekliliğin diğer bir anahtarı ise sigorta başlangıç tarihidir. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar, erken emeklilik yolunda büyük avantaja sahiptir. Peki, erken emeklilik şartları nelerdir? İşte, erken emekliliğe dair merak edilen tüm detaylar...
DOĞUM BORÇLANMASI İLE KADINLAR 6 YILA KADAR ERKEN EMEKLİ OLUYOR
Sigortalı olarak çalışan kadınların doğum nedeniyle iş hayatından uzak kaldıkları dönem için SGK'ya prim borçlanması yapmasına imkan verilmiştir.
- Doğum borçlanması için sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yapması gerekir.
- Doğum yapan kadınlara her çocuk için 2 yıl (760 gün) borçlanma hakkı sunuluyor. Kadınların en fazla üç çocuk için borçlanma yapabilme olanağı verilmiştir.
- Çalışan kadınların mutlaka doğumdan önce sigortalandırılması gerekir. Sigorta başlangıcı için kadınların staj tarihleri de kabul edilmektedir.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEKLER DAHA ERKEN EMEKLİ OLUYOR
Sigortalı olarak çalışan erkeklerin er, erbaş ya da yedek subaylık okulunda geçen süreleri için SGK'ya prim ödemesi yapmasının yolu açılmıştır. Yedek subaylık okuluna hazırlık için geçen süre de askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.
- Askerlik borçlanması askerlik süresi ile kısıtlıdır. Askerlik süresinin bir kısmı ya da tamamı borçlanılabilir.
-Askerlikten muaf olan ya da askerliğini henüz yapmamış erkek çalışanların askerlik borçlanması yapması söz konusu olmaz.
- Askerlik borçlanması ile erken emeklilik hakkının kullanılması için ilk kez sigortalandırılan tarihten önce askerlik yapılması şarttır.
MALULLÜK KAPSAMINDAKİ ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ
Sigortalı olarak çalışanların işe başladıktan sonra kaza, hastalık veya rahatsızlık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşanması halinde malullük durumu ortaya çıkar.
- Çalışanların 10 yıllık hizmet süresi ve 1800 prim günü şartlarını tamamlaması gerekir.
-Malullük durumlarının tespit edilmesi için yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması şarttır.
3600 GÜN SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİ ERKEN EMEKLİLİK YÖNTEMİ
8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa işe giren vatandaşların 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü ödemesi şartlarını tamamlamaları halinde erken emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmasına izin verilir.
HİZMET BORÇLANMASINA DAİR DİĞER UNSURLAR NELERDİR?
- Memurlar ve diğer kamu görevlileri ücretsiz izin kullandıkları dönemleri,
- Sigortalı olmadan doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ve yurt dışında geçirdikleri normal doktora/öğrenim süreleri,
- Sigortalı olmadan avukatlık stajı yapanların normal staj süreleri,
- Sigortalı olarak çalışırken tutuklanan veya gözaltına alınanların beraat etmesi durumunda; tutuklu ve gözaltında geçen süreleri,
- Grev ve lokavtta geçen süreleri,
- Doktorların onursal asistanlıkta geçen süreleri,
- Seçimlerden sonra görevden istifa eden ya da ayrılmak zorunda kalanların seçimin yapıldığı tarihten itibaren açıkta geçirdikleri süreleri borçlanmaları mümkündür.
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