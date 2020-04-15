FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kimsenin bilmediği erken emeklilik yöntemleri! Giriş tarihini öne çekebilirsiniz...

Kimsenin bilmediği erken emeklilik yöntemleri! Giriş tarihini öne çekebilirsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Emeklilik çalışanların yaşlandıkları dönemdeki gelir güvencesidir. Çalışanların kendi istek ve arzusu dışında iş hayatına ara vermek zorunda kalması halinde prim ödemelerinde kesinti yaşanır. Bu durum ise emeklilik zamanını ve maaşlarını doğrudan etkiler. Prim günlerinin geriye dönük olarak SGK'ya ödenmesine imkan veren hizmet borçlanmaları ile erken emekliliğin kapıları açılmıştır.

Kimsenin bilmediği erken emeklilik yöntemleri! Giriş tarihini öne çekebilirsiniz...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında vatandaşların emekli olma şartları belirlenmiştir. Buna göre hizmet borçlanması ile geriye dönük olarak prim ödemesi yapılmasına fırsat verilirken erken emeklilik imkanı sağlanır. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan prim ödemesinin yanı sıra; vatandaşların belirlenen oranlarda çalışma gücünde kayıp yaşaması ve işine devam edemeyecek durumda olması da erken emeklilik için geçerli bir sebeptir.

Prim ödemesi ve malullük durumunun tespit edilmesi halleri dışında erken emekliliğin diğer bir anahtarı ise sigorta başlangıç tarihidir. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar, erken emeklilik yolunda büyük avantaja sahiptir. Peki, erken emeklilik şartları nelerdir? İşte, erken emekliliğe dair merak edilen tüm detaylar...

DOĞUM BORÇLANMASI İLE KADINLAR 6 YILA KADAR ERKEN EMEKLİ OLUYOR

Sigortalı olarak çalışan kadınların doğum nedeniyle iş hayatından uzak kaldıkları dönem için SGK'ya prim borçlanması yapmasına imkan verilmiştir.

  • Doğum borçlanması için sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yapması gerekir.
  • Doğum yapan kadınlara her çocuk için 2 yıl (760 gün) borçlanma hakkı sunuluyor. Kadınların en fazla üç çocuk için borçlanma yapabilme olanağı verilmiştir.
  • Çalışan kadınların mutlaka doğumdan önce sigortalandırılması gerekir. Sigorta başlangıcı için kadınların staj tarihleri de kabul edilmektedir.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEKLER DAHA ERKEN EMEKLİ OLUYOR

Sigortalı olarak çalışan erkeklerin er, erbaş ya da yedek subaylık okulunda geçen süreleri için SGK'ya prim ödemesi yapmasının yolu açılmıştır. Yedek subaylık okuluna hazırlık için geçen süre de askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.

  • Askerlik borçlanması askerlik süresi ile kısıtlıdır. Askerlik süresinin bir kısmı ya da tamamı borçlanılabilir.
    -Askerlikten muaf olan ya da askerliğini henüz yapmamış erkek çalışanların askerlik borçlanması yapması söz konusu olmaz.
  • Askerlik borçlanması ile erken emeklilik hakkının kullanılması için ilk kez sigortalandırılan tarihten önce askerlik yapılması şarttır.

MALULLÜK KAPSAMINDAKİ ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ

Sigortalı olarak çalışanların işe başladıktan sonra kaza, hastalık veya rahatsızlık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşanması halinde malullük durumu ortaya çıkar.

  • Çalışanların 10 yıllık hizmet süresi ve 1800 prim günü şartlarını tamamlaması gerekir.

-Malullük durumlarının tespit edilmesi için yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması şarttır.

3600 GÜN SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİ ERKEN EMEKLİLİK YÖNTEMİ

8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa işe giren vatandaşların 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü ödemesi şartlarını tamamlamaları halinde erken emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmasına izin verilir.

HİZMET BORÇLANMASINA DAİR DİĞER UNSURLAR NELERDİR?

  • Memurlar ve diğer kamu görevlileri ücretsiz izin kullandıkları dönemleri,
  • Sigortalı olmadan doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ve yurt dışında geçirdikleri normal doktora/öğrenim süreleri,
  • Sigortalı olmadan avukatlık stajı yapanların normal staj süreleri,
  • Sigortalı olarak çalışırken tutuklanan veya gözaltına alınanların beraat etmesi durumunda; tutuklu ve gözaltında geçen süreleri,
  • Grev ve lokavtta geçen süreleri,
  • Doktorların onursal asistanlıkta geçen süreleri,
  • Seçimlerden sonra görevden istifa eden ya da ayrılmak zorunda kalanların seçimin yapıldığı tarihten itibaren açıkta geçirdikleri süreleri borçlanmaları mümkündür.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklamaBakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama
Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz?Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SGK, emeklilik,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

Dolar aylar sonra o seviyeyi geçti! Bu sabah...

Dolar aylar sonra o seviyeyi geçti! Bu sabah...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren dört kritik değişiklik!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren dört kritik değişiklik!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Müjde! O tarihten önce girişi olanlar 10 yıl ile emekli oluyor!

Müjde! O tarihten önce girişi olanlar 10 yıl ile emekli oluyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu seferde yasi bekle diyor ama dogrumu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmciler, koronavirüs sonrası 'açık büfenin' tarih olacağı görüşünde

Bir dönem tarih oluyor

Bütçe, mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi

Bütçe, mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi

Ev hanımları için emeklilik şansı doğdu! Sigorta başlangıcı olmasa bile...

Ev hanımları için emeklilik şansı doğdu!

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı! 5000 TL maaşlı iş ilanları...

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir mi?

Paranızı geri alabilirsiniz!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.