Kimya sektörü ihracatı ekim ayında yüzde 8 arttı

İKMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, sektörün bu yıl 10 aylık ihracatının ise 27 milyar dolar seviyesine yaklaştığını açıkladı.

Pelister, şunları kaydetti:

"İnovasyon ve kalite odaklı üretim anlayışı ile hem mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyor hem de yeni ihracat fırsatları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İKMİB olarak düzenlediğimiz alım heyetleri, ticaret heyetleri ve fuar milli katılım organizasyonlar ile sektörümüzü ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sektörümüzü uluslararası platformda başarıyla temsil eden tüm firmalarımıza gösterdikleri özveri ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ekim ayında yüzde 2,2 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır