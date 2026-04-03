Kimya sektörü mart ayında 3 milyar dolarlık ihracat yaptı

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı Mart 2026'da 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü ise mart ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek toplam ihracattan yüzde 15,2 pay aldı.

2026 yılı hedefleri doğrultusunda mart ayında da küresel pazarlardaki etkinliğini devam ettiren sektör, 2,7 milyar dolar olan geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 8,7 artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin yakın coğrafyadaki sıcak savaşların etkilerine rağmen mart ayında kimya sektöründe ihracatı artırmayı başardıklarını belirtti.

Pelister, şunları kaydetti:

"İlk 3 aylık dönemde sektör ihracatımız 7,5 milyar doları aştı. İçinde bulunduğumuz olumsuz koşulları göz önüne aldığımızda, bu artışı büyük bir başarı olarak görüyor, ihracatçılarımızla gurur duyuyoruz. Özellikle Körfez bölgesinde yaşanan gerilimler, enerji ve petrol fiyatlarında dalgalanmalara, lojistik hatlarda aksamalara ve tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmalara neden olabiliyor. Bu durum, enerji ve petrokimya girdilerine bağımlı olan sektörümüz açısından maliyet baskısını artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Diğer yandan Avrupa başta olmak üzere yakın coğrafyalarda tedarik güvenliğinin yeniden önem kazanması hem Türk kimya sektörü için hem diğer sektörlerimiz için rekabet avantajı oluşturacak."

Küresel ekonomide başta enflasyon olmak üzere pek çok olumsuz etkiye sebep olan savaşların en kısa zamanda bitmesini temenni ettiklerini belirten Pelister, "Bu süreçte İKMİB olarak yakın ve alternatif pazarlarda ihracatın artırılması, pazar çeşitliliğinin güçlendirilmesi ve ticaret heyetleri ile sektörel işbirliklerinin artırılmasına öncelik veriyor, ihracatçılarımıza destek oluyoruz." açıklamasında bulundu.

Adil Pelister, mevcut performanslarını daha ileri taşımak ve ihracatı artırmak için çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı.

