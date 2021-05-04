Kimya sektöründen nisanda rekor ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden gelen ilana göre, Türkiye nisan ayında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 109'lu artışla toplam 18 milyar 766 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 33,1 artarak 68 milyar 752 milyon dolar seviyesine yükseldi.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 25,8'LİK ARTIŞ

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü de nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 70'lik artış göstererek 2 milyar 162 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör ilk 4 aylık rakamlar dikkate alındığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8'lik artış göstererek 7 milyar 466 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye nisan ayında kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen ülkeler bazında en çok ihracat 130,4 milyon dolarla Hollanda'ya yapıldı. Söz konusu dönemde sektörün Hollanda'ya olan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121,4 arttı. Ülke grupları bazında bakıldığında ise kimya sektörü nisan ayında en çok ihracatı 881,6 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yaptı.