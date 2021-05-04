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Kimya sektöründen nisanda rekor ihracat

04.05.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 70'lik artış göstererek 2,16 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Kimya sektöründen nisanda rekor ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden gelen ilana göre, Türkiye nisan ayında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 109'lu artışla toplam 18 milyar 766 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 33,1 artarak 68 milyar 752 milyon dolar seviyesine yükseldi.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 25,8'LİK ARTIŞ

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü de nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 70'lik artış göstererek 2 milyar 162 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör ilk 4 aylık rakamlar dikkate alındığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8'lik artış göstererek 7 milyar 466 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye nisan ayında kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen ülkeler bazında en çok ihracat 130,4 milyon dolarla Hollanda'ya yapıldı. Söz konusu dönemde sektörün Hollanda'ya olan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121,4 arttı. Ülke grupları bazında bakıldığında ise kimya sektörü nisan ayında en çok ihracatı 881,6 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yaptı.

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AA muhabirine nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün ihracat performansının artmaya devam ettiğini kaydetti. Mart ayından sonra nisan ayında da aylık bazda ihracat rekoru kırdıklarının altını çizen Pelister, "Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olmaya devam ediyoruz. Üst üste iki aydır rekor kırarak büyük bir başarı gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Nisan ayında yaptığımız 2,16 milyar dolarlık ihracat ile 4 aylık ihracat rakamımız 7,46 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

İhracatın geçen yıl ocak-nisan dönemine kıyasla yüzde 25 arttığına dikkati çeken Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu artıştan memnun olmakla birlikte devam eden lojistik ve tedarik sorunlarımızın çözüme kavuşması ile ihracatımızın daha da artacağını umuyoruz. Diğer yandan pandemi ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma önlemi dolayısıyla sanayicilerimizin sorumluluğu daha da artmış oldu. Bu süreçte üretici ve ihracatçı firmalarımız ham madde fiyatlarının yüksekliğinden dolayı ek sermayeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Firmalarımıza uygun kredi faizleri ile finansa ulaşmada kolaylık sağlanması, kredi ödemelerinin ve borçlarının ertelenmesi, GEKAP beyanname süresinin uzatılması veya ertelenmesi gibi destekler sunulması büyük önem taşıyor. Devletimizin iş dünyasına katkısı özellikle pandemi sürecinde çok daha önemli hale geliyor. İnşallah bu süreci hep birlikte dikkat ederek, kamu ve iş dünyası ortak özveriyle çalışarak atlatacağız."

Kaynak: AA

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