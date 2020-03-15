FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kına koronavirüse karşı etkili mi? Sosyal medya söylentisi satışları arttırdı

Kına koronavirüse karşı etkili mi? Sosyal medya söylentisi satışları arttırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2020 10:10 | Son Güncelleme

Sosyal medyada koronavirüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı.

Kına koronavirüse karşı etkili mi? Sosyal medya söylentisi satışları arttırdı

Türkiye’de koronavirüsünün görülmesinin ardından vatandaşların virüse karşı çözüm arayışları her geçen gün farklılık gösteriyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından koronavirüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisinin yayılması kınaya olan ilgiyi arttırdı. Öte yandan, koronavirüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, alternatif tıp olan aktarlara akın etti.

'KINYA YÖNELDİLER'

Koronavirüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların aktarları tercih ettiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, "Koronavirüsünün herhangi bir tedavisi olmadığı için kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetli olması gerekiyor. Genel olarak bağışıklık sistemini arttıracak ürünler alınmakta. Zencefil, çörek otu, zerdeçal, ada çayı, ıhlamur satışı arttı. Son zamanlarda kulağımıza da gelen, müşterilerden de öğrendiğimiz, kınayla ilgili birkaç söylenti var. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama eliniz kirliyken gözünüze ve yüzünüze sürmeyin, elinizi yıkayın talimatından sonra kişiler kınaya yöneldi.

KINA SATIŞLARI ATTI

Kınayı ele yaktıktan sonra kınanın bu virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar. Sosyal medyada birkaç tana görsel paylaşılmış kınayla ilgili bize de gönderdiler. Biz tabi ihtimal vermiyoruz. Çünkü elin üzerine yakılan bir kına. El temizliğine bir etkisi yok. Bir etken madde değil. Kına satışları arttı. Bu kadar peş peşe kına satamazdık. Kolonya gibi kınanın satışı da arttı" dedi.
Vatandaşlar da virüslere karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarları tercih ettiklerini söylediler.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
'Koronavirüs endişesi esnafın işlerini etkiledi''Koronavirüs endişesi esnafın işlerini etkiledi'
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kına satışları, koronavirüs, kına, sosyal medya,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Kilosu 500 TL! İlk sipariş Dubai'den

Kilosu 500 TL! İlk sipariş Dubai'den

SGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

SGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

İkinci el oto pazarında yaprak kıpırdamıyor

İkinci el oto pazarında yaprak kıpırdamıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Büyük indirim bekleniyor

Büyük indirim bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de kolonya kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Kolonya kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Antalya'da yılın ilk yeşil erik hasadı! Kilosu 500 TL

Kilosu 500 TL! İlk sipariş Dubai'den

SGK, koronavirüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

SGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

TESK Başkanı Palandöken: Koronavirüs endişesi esnafın işlerini etkiledi

'Koronavirüs endişesi esnafın işlerini etkiledi'

Bakan Varank'tan maske açıklaması

Bakan Varank'tan maske açıklaması: MKEK de özellikle...

Koronavirüs nedeniyle Çin’den vazgeçen birçok firma yüzünü Türkiye’ye döndü

Çok sayıda firma Türkiye'ye geliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.