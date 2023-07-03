KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TEFE TÜFE ile Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Dükkan ve ev kirası zammı için gözler TÜİK'te

Kira artış oranı ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Enflasyon oranı, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına ve kira zammına da yön verecek. TÜİK'in yayımlayacağı haziran ayı enflasyon rakamları ve son 6 ayın enflasyon verileri kapsamında TEFE-TÜFE de belli olacak. Öte yandan yüzde 25 kira sınırı da uzatılıyor. Temmuz ayı kira artış oranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 kira artış oranı ile ilgili ayrıntılar...

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Temmuz ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı ile belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da o aynı gün belli olacak.

YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

Yüzde 25 kira sınırı uygulaması uzatılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Kira sınırı ile ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

KİRACI VE EV SAHİPLERİNİN GÖZÜ TÜİK'TE

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

TÜİK enflasyon verilerinin yarın saat 10.00'da açıklanacağı öngörülüyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.



