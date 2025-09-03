Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

Kira zammı ne kadar oldu? Eylül kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla takip ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasının ardından ev sahipleri Eylül ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini de öğrendi. İşte Eylül kira artış oranı 2025 ve Eylül kira zammı ile ilgili son durum...

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 BELLİ OLDU

Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 41,13 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri eylül ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Eylül ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

Eylül 2025 kira zammı verisine göre ev sahipleri Eylül ayında kiralarına en fazla yüzde 39,62 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği Eylül 2025 kira artış oranı belli olması sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Eylül ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 962 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 943 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 924 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 905 TL