Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

Kira zam oranı Eylül 2025... TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarını da merakla takip ediyor. Yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılması sonrası vatandaşlar kira zammı için 12 aylık enflasyon oranını takip ediyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi de bugün açıklandı. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? Tavan kira artış zam oranı yüzde kaç olarak belirlendi? İşte Eylül 2025 kira zammı ile ilgili detaylar...

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti
Kira zammı ne kadar oldu? Eylül kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla takip ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasının ardından ev sahipleri Eylül ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini de öğrendi. İşte Eylül kira artış oranı 2025 ve Eylül kira zammı ile ilgili son durum...

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti 1

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 BELLİ OLDU

Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 41,13 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri eylül ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Eylül ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti 2

Eylül 2025 kira zammı verisine göre ev sahipleri Eylül ayında kiralarına en fazla yüzde 39,62 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği Eylül 2025 kira artış oranı belli olması sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti 3

EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Eylül ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 39,62
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 962 TL
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 39,62
Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 943 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 39,62
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 924 TL
Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 39,62
Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 905 TL

