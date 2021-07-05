Kira artış oranı hesaplama! 2021 TEFE ve TÜFE kira zammı hesaplaması

Memur, memur emeklisi, emekliler, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen kira artış oranı ile birlikte ev sahipleri, kiracılarına yapacağı zammı hesaplıyor.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Tüketici fiyat endeksi haziran ayında aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 17,53 arttı. Temmuz ayında 1000 TL kira ödeyen kiracının kirası, 145 TL zam ile bin 145,50 TL’ye ulaşması gerekiyor

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında yüzde 14.13 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, mayısta bir önceki aya nazaran yüzde 0.89, bir önceki senenin aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜİK’in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 13,70 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gerçekleşti.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.

Her ay TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmî kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.



