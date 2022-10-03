Kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2022 Ekim kira artış oranı hesaplama

Ekim ayı için açıklanacak enflasyon rakamları 3 Eylül 10.00 itibarıyla açıklandı. Son zamanlarda, enflasyona bağlı olarak kira artış oranının yüksek olmasıyla konutlarda oran sabit tutuldu. Peki kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte 2022 Ekim kira artış oranı hesaplama yöntemi...

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Konuyla alakalı açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu ifadelerde bulundu: "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor"

Yeni kira düzenlemesine de değinen Bakan Bozdağ şöyle konuştu: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu’na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu’na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur"

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL



