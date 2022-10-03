FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2022 Ekim kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2022 Ekim kira artış oranı hesaplama

03.10.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim ayı enflasyon rakamlarının 3 Eylül'de belli olmasının ardından gözleri kira artış oranlarına çevrildi. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyonda aylık bazda yüzde 3,08 artış görüldü. Peki kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte 2022 Ekim kira artış oranı hesaplama yöntemi...

Kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2022 Ekim kira artış oranı hesaplama

Ekim ayı için açıklanacak enflasyon rakamları 3 Eylül 10.00 itibarıyla açıklandı. Son zamanlarda, enflasyona bağlı olarak kira artış oranının yüksek olmasıyla konutlarda oran sabit tutuldu. Peki kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte 2022 Ekim kira artış oranı hesaplama yöntemi...

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Konuyla alakalı açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu ifadelerde bulundu: "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor"

Kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hazırlanır? 2022 Ekim kira artış oranı hesaplama

Yeni kira düzenlemesine de değinen Bakan Bozdağ şöyle konuştu: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu’na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu’na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur"

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!
Rekor 41 bin TL! Yarın yeniden başlıyorRekor 41 bin TL! Yarın yeniden başlıyor
Fotoğraflar ortaya çıktı! Mimarideki detay dikkat çektiFotoğraflar ortaya çıktı! Mimarideki detay dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor! 1000 TL...

Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor! 1000 TL...

Ocak 2023 memur ve emekli zammı ne olacak?

Ocak 2023 memur ve emekli zammı ne olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Kurtardığı vahşi yılanı öpmek isteyince olanlar oldu!

Kurtardığı vahşi yılanı öpmek isteyince olanlar oldu!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.