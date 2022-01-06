Kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 kira artış oranı hesapla!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı 2 bin 500 olurken memur maaşlarına ise yüzde 30.5 zam yapıldı. Enflasyon rakamlarının son 12 aylık ortalaması baz alındı ve 2022 kira artış oranı netleşti. Kira artış oranı yüzde üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Enflasyona göre hesaplanan kira artış oranı Ocak 2022'de yüzde 19,60 oldu.

2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA

Kirası bin TL olan eve yüzde 19,60 oranında gelen zammı hesaplamak için 1000x19,60/100 formülünü kullanırız. Bu formül ile çıkan sonuç 196 TL olur. Buna göre Ocak 2022'de zam dahil ödenecek kira bin 196 TL olur.

2021 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Aralık ayı enflasyonunu duyurdu. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 seviyesinde açıklandı. 2021 yılının enflasyonu ise yüzde 36,08 oldu.



