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Kira artış oranı nedir, neye göre belirlenir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
14.01.2025 13:31
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Mülk sahipleri ve kiracılar arasındaki sözleşmelerin yıllık olarak yenilenmesi söz konusudur. Bu süreçteyse mülk için talep edilen kira bedeline zam yapılır. İlgili hesaplamanın adil bir şekilde yapılması için ise TÜİK tarafından açıklanan veriler göz önünde bulundurulur. Böylece aylık olarak duyurulan yasal orana göre kira artışı hesaplaması yapılabilir.

Kira artış oranı nedir, neye göre belirlenir?

İçindekiler

  • Kira artış oranı nedir?
  • Kira artış oranı ne zaman belli olur?
  • Kira artış oranı neye göre belirlenir?
  • Kira artış oranı üzerinden güncel kira bedeli hesaplama işlemi

Kira artış oranı, mülk sahipleriyle kiracılar arasında yapılan kontratlar kapsamında yazılı olan bedele, yıllık olarak yansıtılır. Bu sayede sözleşme yenileneceği zaman zamlı kira bedeli belirlenir. Buna ek olarak kira artış oranının hesaplanmasında TÜİK tarafından sunulan veriler dikkate alınır. Böylece kira bedeline yansıtılacak olan tutarın belirlenmesinde ele alınan net oran aylık olarak güncellenir.

Kira artış oranı nedir?

Kira artış oranı, bir taşınmaz için kiracılar tarafından ödenen bedelin enflasyona karşı korunması amacıyla belirlenir. Bu kapsamda ilgili oran hesaplandıktan sonra taşınmaz sahiplerinin kiracılardan talep ettikleri bedele yıllık olarak zam yapmaları söz konusu olur. Örneğin, bir ev sahibi 1 Ocak 2024’te 10.000 TL üzerinden kontrat yaptığı kiracısından aldığı bedele 1 Ocak 2025 itibarıyla zam yapabilir. Bu kapsamda sözleşme yenileme döneminde kira artış oranının yüzde kaç olduğu dikkate alınır. Böylece hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin hakları gözetilir.

Kira artış oranı ne zaman belli olur?

Kira artış oranının açıklanması için TÜİK tarafından sunulan enflasyon verileri takip edilir. Bu bağlamda her ayın 3’ünde duyurulan TÜFE oranlarıyla birlikte kira artış oranı için maksimum sınır belirtilir. Bununla birlikte kira zammının hangi oranlara göre hesaplanacağı aylık olarak değişkenlik gösterir. Buna ek olarak TÜİK tarafından aralık ayında yıllık enflasyon oranları da açıklanır. Bu kapsamda senelik kira artış oranının hesaplanmasında ilgili veriler de etkili olur.

Kira artış oranı neye göre belirlenir?

Kira artış oranının belirlenmesinde rol oynayan temel unsur TÜİK tarafından saptanan enflasyon verileridir. Bu bağlamda TÜFE oranlarının açıklanmasıyla birlikte kira bedeline yansıtılacak olan tutarın hangi oran üzerinden hesaplanacağı netleşir. Söz konusu oran açıklanırken 12 aylık TÜFE verilerinin ortalaması alınır. İlgili kurum tarafından aylık olarak sunulan enflasyon verileri de kira artış oranının sene içerisinde güncellenmesini sağlar.

Kira artış oranı üzerinden güncel kira bedeli hesaplama işlemi

Kira artış oranının belirlenmesiyle birlikte taşınmaz sahiplerine ödenecek olan zamlı bedelin hesaplanması mümkün olur. Örneğin, Ocak 2025’te TÜİK tarafından yapılan güncel açıklamalara göre kira artış oranı %58,51 olarak saptanmıştır. Bu kapsamda Ocak 2025’te 10.000 TL’lik bir kira sözleşmesi yenilenirken mevcut tutar 100’e bölünüp 58,81’le çarpıldığında zamlı bedel hesaplanabilir. Sunulan örnekte Ocak 2025 itibarıyla mülk sahibine ödenmesi gereken kira bedelinin zamlı haliyse 15.851 TL olur.

Hissenet
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