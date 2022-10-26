Kira fiyatlarını düşürecek yeni formül! 3+1 dairede kirayı 4 bin liraya...

Konut fiyatları ve kiralar ile ilgili çok kritik bir öneri geldi. Bir süredir hem satılık hem de kiralık ev fiyatlarındaki fahiş artışlar vatandaşın gündeminden düşmüyordu. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut geliştirmeyi planlayan özel sektör oyuncuları, yeni bir öneri getirdi. Buna göre, devlet arazilerinde sosyal konutlar yapılacak, yıllık üst limiti belirlenen oranlarla kiralanacak.

4 BİN LİRAYA KİRALANABİLECEK

Öneri hayata geçerse, vatandaşlar, bugünün koşulları baz alındığında 3+1 evleri ortalama 4 bin TL'ye kiralayabilecek.

.Dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut geliştirmeyi planlayan özel sektör oyuncuları, yeni bir öneri getirdi. Buna göre, devlet arazilerinde sosyal konutlar yapılacak, yıllık üst limiti belirlenen oranlarla kiralanacak.

Öneri hayata geçerse, vatandaşlar, bugünün koşulları baz alındığında 3+1 evleri ortalama 4 bin TL'ye kiralayabilecek.

YENİ BİR ROTA OLUŞACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu sene "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla düzenlenen ve 17'nci kez geçekleştirilen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'nde, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu Erişilebilir Konut Modeli'nin detaylarını anlattı.

Gayrimenkul sektöründe yeni bir rota oluşturmak istediklerini aktaran Kalyoncu, bunu da özel sektör, kamu, yerel yönetimler, mimarlar, şehir planlamacılar ve değerleme firmaları gibi tüm paydaşlarla yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temellerinin atıldığını hatırlatan Kalyoncu, "Her şeyi devletten beklememiz lazım. Biz özel sektör olarak toplumsal ihtiyaçları ve ülke menfaatlerimizi gözeterek bu konuya yaklaşıyoruz" dedi.

5 YILLIK KONTRAT OLACAK

GYODER olarak Ocak 2022'de Erişilebilir Konut Komitesi'ni kurduklarını anlatan Kalyoncu, bu komite ile Erişilebilir Konut Modeli'ni kurguladıklarını kaydetti. İnşaatta en büyük maliyetin yüzde 50 ile arsa payından geldiğine dikkat çeken Kalyoncu, şöyle devam etti: "Bu yüzde 50'lerde olduğu sürece erişilebilirliği konuşamayız.

O nedenle bir kamu-özel işbirliği modelini devreye alalım. Devlet bu projenin yapılacağı arsaları ücretsiz tahsis etsin. Burada geliştireceğimiz konutları alt ve orta gelir grubuna kiralayalım.

Kirada her il için devlet yıllık üst limit belirlesin. Bu konutlar kiracılara 3-5 yıllık kontratlarla verilsin. Evlerde ortalama kira bedeli harcanabilir hane gelirinin yüzde 30'u olabilir. Çalışan anne-baba üzerinden düşündüğümüzde ikisinin gelirinin yüzde 30'u kiraya verilebilir. Bugünün koşullarında 3+1 daireni kirası ortalama 4 bin TL olabilir."

SPK DENETLESİN

Bu maksatla kullanılan arsaların gerçekten ihtiyaç sahibine gittiğinden emin olunması gerektiğine dikkat çeken Kalyoncu, "Projeler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen GYO'lar tarafından yapılabilir. TOKİ de buraları denetleyebilir" dedi. Projenin kabul edilmesi halinde 1-1.5 yılda konutların üretilebileceğini anlatan Kalyoncu, "Bu modelde 500 bine kadar konut üretebiliriz" diye konuştu.

KONUTLAR 15 YIL SONRA DEVLETİN

Arsa maliyeti sıfırlansa dahi yatırımın 15 yılda geri döneceğini anlatan Kalyoncu, "Bu vadelerde bir fonlama imkânı oluşturulursa, devletin kontrol ettiği bir mekanizmada erişilebilir kira rakamıyla konutlar üretilebilir. İhaleye girip kazanıyorsunuz, inşa ediyorsunuz, işletip kiraya veriyorsunuz.

Maliyetler size yansıyacağı için nitelikli üretimin olacağı bir model. 15 veya 18 yılın (ihalede şartlar nasıl belirlendiyse) sonunda sağlam ve temiz bir şekilde devlete konutları teslim ediyorsunuz. Devlet arsalarını ekonomiye kazandırılıyor, sektördeki atıl kapasiteyi kullanmış oluyoruz. Şu anda ihtiyaç olan erişilebilir konut problemini çözmüş oluyoruz ve aslında devletin de bu süreler bittiğinde elinde yönetebileceği bir konut stoku oluşuyor" şeklinde konuştu.



