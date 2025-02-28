Kira geliri 33 bin lirayı aşanlar dikkat! Bu iki yöntemden birini seçmeniz gerekiyor... Uzman isim o detayı açıkladı

Kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimler artarak mükellef sayısı arttı. 2024 yılında gayrimenkul kira geliri vergisi yüzde 19,6'lık bir artış ile 2 milyon 710 bin 366’ya ulaştı. Söz konusu mükelleflerin 1 Mart-2 Nisan arasında, ‘hazır beyan sistemi' üzerinden internet ya da mobil uygulama üzerinden beyanname verebilecek.

e-Devlet üzerinden hazır beyan sistemine girilebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından adınıza beyannameler hazır bulunacak. Kontrollerinizi tamamladıktan sonra ödeyeceğiniz vergi miktarı hesaplanacak.

KİRA GELİRİ 33 BİN LİRAYI AŞANLAR DİKKAT!

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre, geçen yıl 33 bin liralık istisna tutarının altında kira geliri elde edilmişse beyanname verilmeyecek. Yani aylık kira geliri 2 bin 750 liranın altında olan vergiden muaf tutulacak. Kira geliri 33 bin lirayı aşıyorsa vergi hesaplanırken bu tutar düşülecek.

2024 yılına ilişkin vergi bedeli ise 2 taksit ile ödenebilecek. İlk taksiti 2 Nisan'da, ikinci taksiti ise 31 Temmuz'a kadar yatırılması gerekecek.

Beyanname yöntemi seçiminin çok önemli olduğunu belirten Turan, vergi miktarının bu yöntem ile hesaplanacağının altını çizdi. İki farklı yöntemin olduğunu kaydeden Turan, şu cümleleri sarf etti:

"Eğer ‘götürü gider yöntemi’ seçilirse 2 yıl geçmedikçe diğer yönteme geçilemiyor. Birden fazla mülkü olanlar ayrı ayrı yöntem seçemiyor"

Gerçek gider yöntemini seçenlerse kiraya verilen konuta ilişkin beyan ettiği toplam kira gelirinden çıkarabilecek. Turan, vergi indirimi sağlayan gider maddelerini şu şekilde sıraladı:

"Mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma (kombi), su ve asansör giderleri.

Kiraya verilen eve ait sigorta giderleri (konut sigortası gibi).

Ev için banka kredisi ödeniyorsa borçların faizi (12 aylık hesaplanacak).

Yeni alınan evin satın alma bedelinin yüzde 5’i (ilk 5 yıl-2020 ve sonra alınan ev için geçerli).

Mülke ait ödenen vergi ve harçlar.

Evin değerini artıran ısı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamaya dönük harcamalar (bu harcamalar 6 bin 900 liranın üzerinde olmalı).

Bakım ve onarım giderleri.

Mülk sahibi evini kiraya verip başka yerde kirada oturuyorsa, oturulan evin kira gideri.

Kiralanan evle ilgili ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

NOT: Bu giderlere ilişkin belgelerin 5 yıl saklanması gerekiyor"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise kira vergisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Erdursun, hesaplamanın nasıl yapıldığını aktararak, "2024 yılı için 33.000₺’ye kadar konut kira geliri elde edenler bu gelirlerinden dolayı kira geliri beyannamesi vermeyecek" sözlerini kullandı.

Hesaplama da yapan Erdursun, şu ifadeleri sarf etti:



"2024 yılı için 33.000₺’ye kadar konut kira geliri elde edenler bu gelirlerinden dolayı kira geliri beyannamesi vermeyecek. 2024 yılı için 33.000₺ üzerinde kira geliri elde edenler ise kira gelirlerinden 33.000₺’yi düşerek kalan rakam üzerinden %15 götürü gider indirimi yaparak kalan tutarın beyannamesini verecek. Örnek 2024’de aylık 10.000₺ yıllık 120.000₺ kira geliri elde edenler 120.000-33.00=87.000₺’nin %15’i 13.050₺ götürü gider indirimini düşerek 87.000-13.050=73.950’nin %15’i oranında 11.092,50₺ tutarında gelir vergisi vergi öder. Ayrıca 672,40₺ damga vergisi öder. Yarısı artı damga vergisini mart ayı sonunda 6.218,65₺, kalan 5.546,25₺’yi ise 2025/Temmuz ayı sonunda öder"