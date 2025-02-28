FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kira geliri 33 bin lirayı aşanlar dikkat! Bu iki yöntemden birini seçmeniz gerekiyor... Uzman isim o detayı açıkladı

Kira geliri 33 bin lirayı aşanlar dikkat! Bu iki yöntemden birini seçmeniz gerekiyor... Uzman isim o detayı açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.02.2025 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira geliri elde eden mülk sahiplerine denetimlerini artırdı. Buna göre, 2.7 milyon vatandaş kira geliri elde ettiği için vergi beyannamesi verecek. Gerekli kontrolleri yapıp onaylarsanız, ödeyeceğiniz vergi otomatik olarak hesaplanıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri ise gazeteci Bilal Emin Turan, yanıtladı. İşte detaylar...

Kira geliri 33 bin lirayı aşanlar dikkat! Bu iki yöntemden birini seçmeniz gerekiyor... Uzman isim o detayı açıkladı

Kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimler artarak mükellef sayısı arttı. 2024 yılında gayrimenkul kira geliri vergisi yüzde 19,6'lık bir artış ile 2 milyon 710 bin 366’ya ulaştı. Söz konusu mükelleflerin 1 Mart-2 Nisan arasında, ‘hazır beyan sistemi' üzerinden internet ya da mobil uygulama üzerinden beyanname verebilecek.

PARA

e-Devlet üzerinden hazır beyan sistemine girilebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından adınıza beyannameler hazır bulunacak. Kontrollerinizi tamamladıktan sonra ödeyeceğiniz vergi miktarı hesaplanacak.

KİRA GELİRİ 33 BİN LİRAYI AŞANLAR DİKKAT!

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre, geçen yıl 33 bin liralık istisna tutarının altında kira geliri elde edilmişse beyanname verilmeyecek. Yani aylık kira geliri 2 bin 750 liranın altında olan vergiden muaf tutulacak. Kira geliri 33 bin lirayı aşıyorsa vergi hesaplanırken bu tutar düşülecek.

iStock-1453500544

2024 yılına ilişkin vergi bedeli ise 2 taksit ile ödenebilecek. İlk taksiti 2 Nisan'da, ikinci taksiti ise 31 Temmuz'a kadar yatırılması gerekecek.
Beyanname yöntemi seçiminin çok önemli olduğunu belirten Turan, vergi miktarının bu yöntem ile hesaplanacağının altını çizdi. İki farklı yöntemin olduğunu kaydeden Turan, şu cümleleri sarf etti:

"Eğer ‘götürü gider yöntemi’ seçilirse 2 yıl geçmedikçe diğer yönteme geçilemiyor. Birden fazla mülkü olanlar ayrı ayrı yöntem seçemiyor"
Gerçek gider yöntemini seçenlerse kiraya verilen konuta ilişkin beyan ettiği toplam kira gelirinden çıkarabilecek. Turan, vergi indirimi sağlayan gider maddelerini şu şekilde sıraladı:

iStock-2152056576

  • "Mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma (kombi), su ve asansör giderleri.
  • Kiraya verilen eve ait sigorta giderleri (konut sigortası gibi).
  • Ev için banka kredisi ödeniyorsa borçların faizi (12 aylık hesaplanacak).
  • Yeni alınan evin satın alma bedelinin yüzde 5’i (ilk 5 yıl-2020 ve sonra alınan ev için geçerli).
  • Mülke ait ödenen vergi ve harçlar.
  • Evin değerini artıran ısı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamaya dönük harcamalar (bu harcamalar 6 bin 900 liranın üzerinde olmalı).
  • Bakım ve onarım giderleri.
  • Mülk sahibi evini kiraya verip başka yerde kirada oturuyorsa, oturulan evin kira gideri.
  • Kiralanan evle ilgili ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.
    NOT: Bu giderlere ilişkin belgelerin 5 yıl saklanması gerekiyor"

iStock-1283754376

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise kira vergisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Erdursun, hesaplamanın nasıl yapıldığını aktararak, "2024 yılı için 33.000₺’ye kadar konut kira geliri elde edenler bu gelirlerinden dolayı kira geliri beyannamesi vermeyecek" sözlerini kullandı.

thumbs_b_c_e5dba3aef32bfa2d4b8712457dd3182b

Hesaplama da yapan Erdursun, şu ifadeleri sarf etti:

"2024 yılı için 33.000₺’ye kadar konut kira geliri elde edenler bu gelirlerinden dolayı kira geliri beyannamesi vermeyecek. 2024 yılı için 33.000₺ üzerinde kira geliri elde edenler ise kira gelirlerinden 33.000₺’yi düşerek kalan rakam üzerinden %15 götürü gider indirimi yaparak kalan tutarın beyannamesini verecek. Örnek 2024’de aylık 10.000₺ yıllık 120.000₺ kira geliri elde edenler 120.000-33.00=87.000₺’nin %15’i 13.050₺ götürü gider indirimini düşerek 87.000-13.050=73.950’nin %15’i oranında 11.092,50₺ tutarında gelir vergisi vergi öder. Ayrıca 672,40₺ damga vergisi öder. Yarısı artı damga vergisini mart ayı sonunda 6.218,65₺, kalan 5.546,25₺’yi ise 2025/Temmuz ayı sonunda öder"

Canlı Borsa
Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…
"Olumlu etkileyecek" diyerek açıkladı"Olumlu etkileyecek" diyerek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kira vergi Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak

Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak

Kripto yatırımcısına 'vergi' şoku!

Kripto yatırımcısına 'vergi' şoku!

O şehre akın akın geliyorlardı! 'Yüzde 60 düştü'

O şehre akın akın geliyorlardı! 'Yüzde 60 düştü'

Altın almak için fırsat kollayanlar dikkat

Altın almak için fırsat kollayanlar dikkat

Kira geliri 33 bin lirayı aşanlar dikkat!

Kira geliri 33 bin lirayı aşanlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.