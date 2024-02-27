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Kira sınırı gündemdeyken bir talep de gıda ve tüketim malzemeleri için geldi! 'Tavan fiyat uygulansın'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
27.02.2024 11:54
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Kira artışlarına yüzde 25 sınırı tartışmaları sürerken Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı'ndan hükümete yeni çağrı geldi. Yazgan, gıda ve tüketim malzemeleri için de düzenleme talep etti.

Kira sınırı gündemdeyken bir talep de gıda ve tüketim malzemeleri için geldi! 'Tavan fiyat uygulansın'

Fahiş kira artışlarıyla mücadele için getirilen yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışılırken Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Hükümetimizin fahiş kira artışlarına getirdiği sınırın benzerini gıda ve tüketim malzemelerine de getirmesini istiyoruz” dedi.

"MİLLETİMİZ FIRSATÇILARIN İNİSİYATİFİNE BIRAKILMAMALI"

Yazgan, gıdada Ramazan ayı öncesinde fiyat artışlarının hızlandığını ifade ederek, gerekli önlemlerin alınması ve tavan fiyat uygulamasının getirilmesi gerektiğini söyledi. Yazgan, “Hükümetimizin fahiş kira artışlarına getirdiği sınırın benzerini gıda ve tüketim malzemelerine de getirmesini istiyoruz. Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere, milletimiz fırsatçıların inisiyatifine bırakılmamalı” diye konuştu.

Gıda denetiminde tavan fiyat uygulamasına geçilmesi gerektiğini ve bu yönde denetimlerin tavizsiz gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan Yazgan, “Her fırsatta kamu görevlilerini ve milletimizi enflasyona ezdirmeyeceğini söyleyen cumhurbaşkanımızın bu sözünün tam anlamıyla karşılık bulması için ilgili bakanlık ve belediyelerin üzerlerine düşeni yapması ve denetimleri sıklaştırması gerekmektedir. Bu mücadelede cumhurbaşkanımız yalnız bırakılmamalı, sorumluluk sahibi her bakanlık ve kurum üzerine düşeni yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Özellikle tarım ürünlerinin yerinde çok ucuz fiyatlarla satıldığını, aracılar sebebiyle fiyatların yükseldiğini kaydeden Yusuf Yazgan, zam yapmak için fırsat kollayanların hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini dile getirdi. Yazgan; enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve alım gücünün korunması için tavan fiyat uygulamasının şart olduğunu ifade etti.

(İHA)

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gıda Yüzde 25 Kira Sınırı Uzatıldı Mı
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