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Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi bugün başlıyor! Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

01.09.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan enflasyon ve gelen zamlarla birlikte kira fiyatlarının da uçuşa geçmesi ev sahipleri ile kiracılar arasında çok büyük sorunlar yaşanmasına neden olmuştu. Gayrimenkul anlaşmazlıklarında bugünden itibaren ise arabulucuk dönemi başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. Bakan Tunç, iki tarafın anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söyledi. İşte detaylar…

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi bugün başlıyor! Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

Kira fiyatlarının uçuşa geçmesi ile birlikte ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunlar da aynı oranda artışa geçmişti. Son yıllarda konut bulmak zorlaşırken, ev sahibi ile kiracılar karşı karşıya gelmeye başladı. Mahkemelerde dava yoğunluğu oluşmasının ardından hükümet bu durum nedeniyle kiralarda arabulucu formülü getirdi.

Kira anlaşmazlıklarında artık dava açmadan önce arabuluculuk dönemi bugün başlıyor. Arabuluculuk düzenlemesi yalnızca mal sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları değil araba, tarla, eşya, hatta kiralık gelinlik gibi anlaşmazlıklarda da arabuluculuğu zorunlu hale getiriyor.

ARABULUCUYA NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Arabulucuya gitmek isteyen adliyelerdeki arabuluculuk merkezlerinden başvuru yapılıyor. Sonrasında sistemden arabulucu atanıyor, taraflar toplantıya çağırılıyor.

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BAKAN TUNÇ: İKİ TARAF ANLAŞIRSA YÜZDE 25 SINIRI AŞILABİLİR

Sürecin nasıl işleyeceğini NTV yayınında anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki tarafın anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söyledi.

Tunç, "1 Eylül itibarıyla kirada zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Yarından itibaren 'alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi' dediğimiz arabuluculuk müessesine zorunlu dava şartı olarak kira davaları da katılıyor. Yine kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesi davaları zorunlu arabuluculuk kapsamında olacak." diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarafların arabulucuda yüzde 25 sınırını da konuşabileceklerini söyledi. Tunç, "Kira miktarını da konuşabilirler, iki taraf istedikrten sonra yüzde 25 sınırı aşılabilir. Neticede bu iki tarafın rızasına bağlı olan bir şey. Ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Dolayısıyla kiracıyla kiralayan anlaşırsa o ayrı konu" dedi.

Arabulucuların bir ay içerisinde iki tarafı uzlaştırdığında konunun mahkemeye intikal etmeden çözüleceğine işaret eden Tunç, anlaşma sağlanamadığında ise yargı yolunun açık olduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, "10 yılda 4 milyon 620 bin dosya arabuluculuk önüne gelmiş, 4 milyon 620 bin dosyanın 3 milyon küsuru anlaşmayla sonuçlanmış." bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arabulucu Adalet Bakanı Kiracı ev sahibi

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