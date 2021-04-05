Kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte kira ve gelir kaybı desteği başvuru sayfası

Kira ve gelir kaybı desteğinin miktarları da açıklandı. Buna göre; 3 ay boyunca gelir kaybı için 1000 TL, kira yardımı için Büyükşehirlerde 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL destek ödemesi yapılacak. Esnaf ve sanatkarlara da Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri 20 Mart tarihinde başlamıştı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
Başvuru sonuçları www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.
Hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.
Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.
Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.
Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.
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