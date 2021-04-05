Kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte kira ve gelir kaybı desteği başvuru sayfası

Kira ve gelir kaybı desteğinin miktarları da açıklandı. Buna göre; 3 ay boyunca gelir kaybı için 1000 TL, kira yardımı için Büyükşehirlerde 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL destek ödemesi yapılacak. Esnaf ve sanatkarlara da Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri 20 Mart tarihinde başlamıştı.

KİRA VE GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Başvuru sonuçları www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.