Kira ve taşınma desteği arttı, kredi şartları belli oldu! İşte kentsel dönüşümde 2024 rakamları…

Oturduğu bina kentsel dönüşüme girenler ya da girecek olanlar dikkat! Dairesi dönüşüme giren ev sahiplerine devlet tarafından kira desteği yapılan kira yardımında yeni yılla birlikte artışa gidildi. İstanbul'da geçtiğimiz yıl daire başına yapılan 3 bin 500 liralık aylık kira yardımı 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

İstanbul için kira yardımı aylık olarak 5 bin 500 lira olurken başta Ankara, İzmir, Antalya, olmak üzere diğer büyük illerde de kira artışına gidildi. İstanbul dışındaki diğer illerde eski rakam 3 bin liraydı artık bu illerde de kira desteği 4 bin 500 liraya yükseldi.

Bu iller dışında küçük illerde de yine kira yardımı arttı. Eskiden 2 bin ile 2 bin 500 lira olan o kira yardımı aylık 3 bin ile 3 bin 750 liraya yükseldi. Devletin kira desteği eğer bina çürükse 18 ay boyunca devam ediyor. Riskli alanlarda ise kira yardımı 48 ay sürüyor.

KİRACILARA TAŞINMA YARDIMI DESTEĞİ DE YÜKSELDİ

Ev sahipleri işte bu aylık olarak kira desteğini alırken yine kiracılara da devlet tarafından bir destek veriliyor. Öyle ki kiracı evi boşalttıktan sonra iki kira bedeli kendisine bir defaya mahsus olmak üzere ödeniyor. İstanbul'da taşınma yardımı 11 bin lira olurken Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de taşınma yardımı 9 bin liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerde de 7 bin 500 lira olarak belirlendi.

BANKALAR KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NE KADAR KREDİ VERİYOR?

Peki bankalar tarafından kentsel dönüşümde ne kadar kredi veriliyor? ATV Haber’e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem de konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Her bir bağımsız bölüm için 0,70 faiz oranı ve 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin liraya kadar kredi desteği veriliyor. Bu kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için devlet bu tür kampanyalarla vatandaşı destekliyor. Birçok emekli büyüğümüz böyle işte babadan dededen kalma evlerde yaşıyor. Dolayısıyla kiraya çıktığı zaman o kirayı karşılayacak bir destek de devletten geliyor. Evde bakım parası 7 bin 619 lira oldu. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların da 4 bin 202 liraya kadar çıktı.”





