FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kira yardım başvurusu... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?

Kira yardım başvurusu... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2020 17:46 | Son Güncelleme

Dar gelirli olup da kirasını ödeyemeyen vatandaşlar için devlet kira yardımı parası veriyor. Kira yardımı verilmesi için mutlaka ailenin hane gelirinin belli bir ücretin altında olması gerekiyor. Kira yardımı emekli, duy, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de sigortalı çalışanlara verilmiyor. Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu alınır mı? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kira yardım başvurusu... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?

Pandemi ile birlikte vatandaşların maddi ihtiyaçları da arttı. Devletin verdiği detsekleri araştıran yardıma muhtaç vatandaşlar kira yardımı nasıl alınır, kira yardımı başvuru koşullarını öğrenmek istiyor. Ancak kira yardımı parası sigortalı olarak maaşı yatanlara, emekli, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de hane geliri belirli bir miktarın üstünde olanlara verilmiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet tarafından verilen kira yardımını alıyor ve vatandaşlara ulaştırılması için Kaymakamlık aracılığı ile işlem sağlıyor. Kaymakamlıklar ise bu işlem için bünyelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile iş birliği yapıyor. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır araştıran vatandaşlar, kira yardımı almak için nereye başvurulacağını bilmiyor. Haberimizde kira yardımı kaç para, kira yardımı başvuru formuna nasıl ulaşılır gibi detayları derledik.

KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olma çalışmalarından birisi de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aktarılan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması istenen barınma, yakacak, çocuk eğitim ve kira gibi yardımlardır. Maddi durumu iyi olmayan ve kira öderken güçlük çeken vatandaşlara verilen kira yardımının asıl amacı evsiz olan vatandaşların barınma yardımını karşılamasına destek olmak.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU SORGULAMA

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.

KİRA YARDIM PARASI NE KADAR?

Kira yardımı almak isteyen bir kişi öncelikle bulunduğu ilçenin kaymakamlığının bünyesinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor. Kira yardımı ne kadar veriliyor merak eden vatandaşlara bu durumun illere göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim. Bazı büyük şehirlerde kira yardım parası 960 TL'ye kadar çıkabiliyor.

KİRA YARDIMI YAPAN KURUMLARIN LİSTESİ

Pandemi döneminde çaresiz kalan birçok vatandaş kira yardımı veren kurumların listesini araştırmıştı. Birçok konuda nereden nasıl yardım alacağını bilmeyen ihtiyaç sahiplerini yönlendirmek amacıyla, aşağıda kira yardımı veren kurum ve kuruluşlar listesini paylaşıyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,

Belediyeler,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

Özel dernek ve vakıflar,

STK'lar,

Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar

KİRA YARDIMI BAŞVURU FORMU

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen ve başvurularının alınmasını isteyen vatandaşlara başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de yapılacağını belirtelim. Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir. İşte adım adım kira yardımı başvuru formuna nasıl ulaşılır cevabı ...

T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,

Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir
Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.

İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynakDepremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Kamuya 100 bin memur alınacak
Kamuya 100 bin memur alınacak
Mahkemeden trafik cezasıyla ilgili emsal karar
Mahkemeden trafik cezasıyla ilgili emsal karar
Altın fiyatları ne olacak?
Altın fiyatları ne olacak?
Dünya onun peşinde! Kilosu 2,5 lira
Dünya onun peşinde! Kilosu 2,5 lira
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
KYK başvurusu nasıl yapılır?
KYK başvurusu nasıl yapılır?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğal gaz fiyatları Kasım'da değişmeyecek
Doğal gaz fiyatları Kasım'da değişmeyecek
Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak aktarıldı
Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak
Bakanlığın deprem yardımları... 2020 Deprem yardımı başvurusu! Deprem sonrası destek başvurusu! Depremzedelere verilen yardımlar listesi!
Bakanlık deprem yardımı veriyor!
Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti
Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti
Bakan Albayrak'tan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
Albayrak'tan deprem bölgesine destek açıklaması
Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı
Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.