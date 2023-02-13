FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KİRA YARDIMI ne zaman, kimlere verilecek? Deprem kira desteği nasıl, nereden alınır?

KİRA YARDIMI ne zaman, kimlere verilecek? Deprem kira desteği nasıl, nereden alınır?

13.02.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira desteğine ilişkin açıklamaları geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük yıkıcı deprem sonrası 10 ilde birçok bina enkaza büründü. Evleri hasar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacak. Peki, kira yardımı ne zaman, kimlere verilecek? Deprem kira desteği nasıl, nereden alınır?

KİRA YARDIMI ne zaman, kimlere verilecek? Deprem kira desteği nasıl, nereden alınır?

Deprem kira yardımı ile ilgili detayları geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan aktardı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ilde yer alan binalar hasar gördü. Evleri depremde hasar gören vatandaşlara kira desteği verilecek. Kira yardımının detayları merak konusu oldu. İşte, depremzedelere kira yardımına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

DEPREM KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Deprem kira desteği ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da yaptığı açıklaması sonrası merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl itibariyle vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir."

DEPREM KİRA DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bankalara talimat verildi! Temassız kartlar...Bankalara talimat verildi! Temassız kartlar...
Anahtar Kelimeler:
kira yardımı cumhurbaşkanı erdoğan cumhurbaşkanı recep tayip erdoğan kira destek başvuru kira destek başvurusu kira yardım başvurusu

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı

Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı

İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'

İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'

Benzin ve motorin zammına ikinci kez fren!

Benzin ve motorin zammına ikinci kez fren!

Bankalara talimat verildi! Temassız kartlar...

Bankalara talimat verildi! Temassız kartlar...

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

'Ekonomik olarak daha avantajlı' O sistemi anlattılar: Yaygınlaştırılmalı

'Ekonomik olarak daha avantajlı' O sistemi anlattılar: Yaygınlaştırılmalı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.