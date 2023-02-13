KİRA YARDIMI ne zaman, kimlere verilecek? Deprem kira desteği nasıl, nereden alınır?

Deprem kira yardımı ile ilgili detayları geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan aktardı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ilde yer alan binalar hasar gördü. Evleri depremde hasar gören vatandaşlara kira desteği verilecek. Kira yardımının detayları merak konusu oldu. İşte, depremzedelere kira yardımına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

DEPREM KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Deprem kira desteği ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da yaptığı açıklaması sonrası merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl itibariyle vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir."

DEPREM KİRA DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız"



