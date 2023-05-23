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Kira yardımı ne zaman yatacak 2023? Deprem kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak? e-Devlet ekranı!

23.05.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem kira yardımı konusunda araştırmalar hız kazandı. Deprem sonrası afetzedelere birtakım ödemeler gerçekleştiriliyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bu destek ödemesine ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Kira yardımı ne zaman yatacak? Deprem kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak?

Kira yardımı ne zaman yatacak 2023? Deprem kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak? e-Devlet ekranı!

Deprem kira yardımı ile ilgili detaylar merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği" konu başlığını araştırmaya başladı. Deprem kira yardımı ödemeleri ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında yapılacak. İşte deprem kira yardımı ile ilgili detaylar...

KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Kira yardımı ödeme tarihleri henüz Bakanlık tarafından açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Deprem kira yardımı ya da bir başka deyişle barınma desteği başvuruları e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."

DEPREM KİRA YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Depremzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; kiracıya 3 bin TL, ev sahibine ise 5 bin TL kira yardımı yapılacaktır.

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