Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira artış oranları ve tahliyelerle ilgili karşı karşıya gelen kiracılığı ev sahipleri bu kez depozito konusunda mahkemelik oldu ve emsal bir karar verildi. Buna göre kira bedeli nasıl zamlanıyorsa eve girerken verilen güvence de aynı şekilde zamlanacak.

Show Haber'de yer alan habere göre; Avukat Alperen Yılmaz "Kiralanan tarihteki depozito değil, güncel tarihteki depozito" ifadelerini kullanırken Yargıtay emsal bir karar verdi, depozito da zamlanacak dedi. Kiracının taşınırken ödediği bedeli değil, mevcut kirası kadar parayı ev sahibinden geri alabileceği belirtildi.

Söz konusu olayda 93 yılında kiraya çıkan bir kişinin depozito bedeli olarak 15 lira ödediği, ancak 2014 yılında ayrılırken ödediği güncel kira bedeli üzerinden depozitosunu geri almak için konuyu yargıya taşıdığı aktarıldı. Yargıtay'ın da emsal bir karar verdiği ve o kiracının güncel ödediği kira bedeli üzerinden depozitosunun ödenmesine karar kıldığı belirtildi.

Avukat Alperen Yılmaz "Sözleşmeye eklenmesi durumunda tahliye tarihinde verilen kira bedeli üzerinden depozito iade alınacağı yazılırsa depozitolarından iade alabilirler" ifadelerini kullandı.

"TAHLİYE TARİHİNDEKİ KİRA BEDELİ ESAS ALINMAK DURUMUNDA"

Artış oranları ve tahliye anlaşmazlıklarından sonra bu kez taraflar güvence olarak verilen miktar konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Hukuk son sözü söyledi. Yılmaz "Tahliye tarihindeki kira bedeli esas alınmak durumunda. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi de bu yönde bir karar vermiştir" şeklinde konuştu. Yılmaz devamında "Kanunda yazılı şekli depozitonun, ev sahibinin kiracıyla birlikte bir mevduat hesabını açarak banka hesabında tahliye tarihine kadar durmasıdır. Ama uygulamada çok karşılaştığımız bir durum değil" dedi.

KİRA ARTIŞ ORANI OCAK 2026 NE KADAR?

Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ocakta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.