Kira artış oranı belli oldu: Ocak 2026 kira zammı TÜİK verisiyle netleşti

Kira zam oranı Ocak 2026... TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarını merak ediyor. Kira zammı için 12 aylık enflasyon oranı takip ediliyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi bugün açıklandı. Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği rakam netleşti. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? Ocak 2026 kira artış oranı yüzde kaç olarak belirlendi? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Ocak 2026 kira zammı için detaylar...

Hande Dağ

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? 2026 Ocak kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Ocak ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kira artış oranı kaç? İşte Ocak kira artış oranı 2026 ve Ocak kira zammı ile ilgili son dakika haberi…

Kira artış oranı belli oldu: Ocak 2026 kira zammı TÜİK verisiyle netleşti 1

OCAK KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Aralık ayı kira artış oranı yüzde 35,91 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri ocak ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ocak ayı kira artış oranı da netleşti.

Ocak 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Ocak ayında kiraya en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapabilecek. Ocak 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

OCAK KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA 2026

Ocak ayı kira artış oranı yüzde 34,88 oldu. 2026 Ocak ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 34,88
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 488 TL
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 34,88
Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 232 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 34,88
Aylık Yeni Kira Tutarı: 26 bin 976 TL
Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 34,88
Aylık Yeni Kira Tutarı: 33 bin 720 TL
Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 34,88
Aylık Yeni Kira Tutarı: 40 bin 464 TL

Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı Kira kira zam oranı kira zammı
