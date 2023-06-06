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Kira zammı yaparken iki kere düşünün! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: 1 Temmuz sonrasında yeni dönem

06.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan kira fiyatlarına karşı yüzde 25 artış sınırı getirilmişti. 1 Temmuz’da sona erecek kira artış sınırı öncesinde dün TÜİK tarafından önemli bir veri açıklandı. Haziran ayı kira artış oranı yüzde 63,72 oldu. Zam oranı konutlarda uygulanmasada işyerleri için bu yüzde 63,72’lik zam anlamına geliyor. Peki Temmuz ayına 1 aydan kısa bir süre kala kira artış sınırlaması konusunda ne gibi bir reaksiyon gösterilecek? Fahiş kira artışına nasıl önlem alınacak? İşte detaylar…

Kira zammı yaparken iki kere düşünün! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: 1 Temmuz sonrasında yeni dönem

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girecek. Kısa süre içinde önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de kira düzenlemesi olacak. Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. O düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor.

FAHİŞ KİRAYA 3 YIL HAPİS CEZASI

TRT Haber’de yer alan habere göre, kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.

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İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

ARABULUCUYA GİDİLMEDEN DAVA SÜRECİ BAŞLAMAYACAK

27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak.

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HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verisine göre Haziran ayı kira artış oranı yüzde 63,72 oldu. 12 aylık enflasyon oranına göre hesaplanan kira artış oranı şu an için sadece işyerlerine uygulanıyor.


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