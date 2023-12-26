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'Kira zammında yüzde 25 sınır kaldırılacak' iddiası gündem olmuştu! DMM'den Mehmet Şimşek açıklaması

26.12.2023 08:09 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kira zamlarında uygulanan yüzde 25 sınırın kaldırılacağını söylediği iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddianın manipülasyon içerdiği aktarılırken, Bakan Şimşek'in düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade ettiği belirtildi.

'Kira zammında yüzde 25 sınır kaldırılacak' iddiası gündem olmuştu! DMM'den Mehmet Şimşek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iş ve finans dünyasıyla bir araya geldiği ve Şimşek’in konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağını söylediği iddia edilmişti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Söz konusu iddianın manipülasyon içerdiği aktarıldı.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı' iddiası manipülasyon içermektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır."


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