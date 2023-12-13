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Kiracılar dikkat! 5 aydır rüzgar tersine esiyor: Kira fiyatları için işaret geldi

13.12.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelindeki reel kira fiyatları 5 aydır düşerken, kasımda reel kira fiyat endeksi bir önceki aya göre 5,1 puan azalarak 174,3 oldu. Fiyatlarda yaşanan gerileme için uzmanlar, gelecek dönemde konut kiralarının daha da düşeceğinin habercisi olduğunu söyledi.

Kiracılar dikkat! 5 aydır rüzgar tersine esiyor: Kira fiyatları için işaret geldi

İlan sitesi Sahibinden ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının Aralık ayı raporu yayımlandı.

Buna göre, Türkiye genelindeki reel kira fiyatları 5 aydır düşerken, kasımda reel kira fiyat endeksi bir önceki aya göre 5,1 puan azalarak 174,3 oldu. Reel kira fiyatlarındaki düşüş ülke geneli ile İstanbul ve İzmir'de son 5, Ankara'da ise son 4 aydır devam etti. Reel fiyatların düşmesine bağlı olarak reel fiyatlardaki yıllık artış oranı kasımda ülke genelinde yüzde 18,3'e geriledi.Kasımda önceki aya göre kiralık konut ilan sayısı ülke genelinde yüzde 4,1, İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da yüzde 3,2, İzmir'de ise yüzde 5,3 azaldı.

EMLAK (33)

KİRALIK KONUT TALEBİ DÜŞTÜ

Mevsimsel etkilere açık olan kiralık konut piyasasındaki talebin nisan-eylül döneminde arttığı, sonraki aylarda azaldığı, kış mevsiminde ise nispeten sabit bir seyir izlediği görüldü. Kiralık konut talep göstergesi grafiği incelendiğinde kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalış görüldü.

Son dönemde konut talebindeki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisi de görülmeye başlandı. Düşen talep nedeniyle eylül-kasım döneminde ortalama metrekare fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı. Son 3 aydaki kira artışının durması gelecekte kira fiyatlarının düşebileceğine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
kira fiyatları
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