FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bunu yapan 1 yıllık kirayı ödemek zorunda

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bunu yapan 1 yıllık kirayı ödemek zorunda

23.12.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracı ve ev sahibi hakları yasalarla korunuyor. Yasalara uyulmadığı takdirde, farklı sebeplerden dolayı kiracının ve ev sahibinin birbirine dava açma hakkı bulunuyor. Öte yandan ev sahipleri ve kiracıların dikkat etmesi gereken bir nokta var. Bu noktaya dikkat edilmediğinde 1 yıllık kiranın peşin ödenmesi zorunluluğu doğuyor. İşte tüm ayrıntılar...

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bunu yapan 1 yıllık kirayı ödemek zorunda

Bilindiği üzere kira artış oranına, geçici olarak yüzde 25 üst sınır getirdi. 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak kararla birlikte, kira sözleşmelerinde yapılacak en fazla zam oranı yüzde 25 oldu. Ev sahibi ve kiracının, kira hakkında uzlaşılamaması durumunda atacakları adım oldukça önemlidir. Aksi takdirde ev sahibi, 1 yıllık kirayı kiracıya peşin ödemek sorunda kalır. İşte ayrıntılar...

EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR DİKKAT!

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için gerekçesi olması gerekiyor.

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bunu yapan 1 yıllık kirayı ödemek zorunda

Ev sahibi, evi kendisi kullanmak ister ya da oğluna, kızına, annesine, babasına vermek isterse kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bunu yapan 1 yıllık kirayı ödemek zorunda

Ancak kiracıyı tahliye edebilmek için bu durumu belgelemelidir.

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bunu yapan 1 yıllık kirayı ödemek zorunda

Öte yandan bu sebepler yüzünden kiracıyı evden çıkaran bir ev sahibi, aynı evi 3 yıl boyunca başkasına kiralayamaz.

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bunu yapan 1 yıllık kirayı ödemek zorunda

Eğer kiralarsa, kiracıya bir yıllık kira bedelini (tazminat) ödemek zorunda kalır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacakBedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak
Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildiElektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi
Asgari ücrete yine 'ara zam' mesajı!Asgari ücrete yine 'ara zam' mesajı!
Anahtar Kelimeler:
Kiracı Kira ev sahibi

En Çok Okunan Haberler

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Yüzde 50 ucuza satılıyor, vatandaşlar akın etti! Sabah sıra alıp saatlerce bekliyorlar

Yüzde 50 ucuza satılıyor, vatandaşlar akın etti! Sabah sıra alıp saatlerce bekliyorlar

Benzin litre fiyatı için 67 kuruşluk zam!

Benzin litre fiyatı için 67 kuruşluk zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.