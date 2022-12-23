Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bunu yapan 1 yıllık kirayı ödemek zorunda

Bilindiği üzere kira artış oranına, geçici olarak yüzde 25 üst sınır getirdi. 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak kararla birlikte, kira sözleşmelerinde yapılacak en fazla zam oranı yüzde 25 oldu. Ev sahibi ve kiracının, kira hakkında uzlaşılamaması durumunda atacakları adım oldukça önemlidir. Aksi takdirde ev sahibi, 1 yıllık kirayı kiracıya peşin ödemek sorunda kalır. İşte ayrıntılar...

EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR DİKKAT!

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için gerekçesi olması gerekiyor.

Ev sahibi, evi kendisi kullanmak ister ya da oğluna, kızına, annesine, babasına vermek isterse kiracıyı evden çıkarabilir.

Ancak kiracıyı tahliye edebilmek için bu durumu belgelemelidir.

Öte yandan bu sebepler yüzünden kiracıyı evden çıkaran bir ev sahibi, aynı evi 3 yıl boyunca başkasına kiralayamaz.

Eğer kiralarsa, kiracıya bir yıllık kira bedelini (tazminat) ödemek zorunda kalır.



