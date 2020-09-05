Kiracılara 960 TL kira yardımı! E-devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusu gündemin en çok merak edilen ve en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kiracılara 960 TL kira yardımı imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar konunun detaylarını araştırıyor. Kira yardımı başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor ve genellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca veriliyor. Şimdi, başvuru işlemlerinin adım adım nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte e-devlet kira yardımı başvurusu 2020
Türkiye Cumhuriyeti’nde bakanlıklar eliyle yardıma ihtiyacı olan ve dar gelirli olan ailelere çok sayıda yardım yapılıyor. Genellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu yardımlar, bazen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bazen de nakdi oluyor. Ailelere verilen yardımlardan bir tanesi de 960 TL kira yardımı olarak geçiyor. Barınma temel bir ihtiyaç olduğu için kira parasını ödeyecek gücü olmayan ailelere belirli tutarlarda kira yardımı gerçekleştiriliyor.
Kira yardımı e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınabiliyor. E-devlet sistemindeki “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. Vatandaşların merak ettiği kira yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak ilk önce T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Ardından açılmış olan pencerede “uygulamaya git” butonuna tıklanıyor. Sonrasında gelen ekranda “giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı ortaya çıkıyor. Bu ekranla ilgili de kontroller yapıldıktan sonra işleme devam edilebiliyor.
Aynı zamanda kira yardımı başvurusu nereye yapılır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Devlet tarafından yapılan yardımların büyük bir kısmı Ail Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Bakanlık ise bu işlemleri yapabilmek adına Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla beraber çalışıp kira yardımı verilecek olan kişilere ulaşıyor ve kira yardımının alınması sağlanıyor.
Kira yardımı isteyen vatandaşlar, bulundukları ilçenin kaymakamlığının bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunuyor. Bu nedenle kira yardımı vatandaşın ikamet ettiği ile göre farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla kimi büyük şehirlerde kira yardım parası 960 liraya kadar çıkabiliyor.
Maddi olarak sıkıntılar yaşayan ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri maksadıyla çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı sağlanıyor. İşte kira yardımı yapan kuruluşlar ve kurumlar:
Hazırlanan bu evraklarla beraber SYDV’lere gidilip başvuruda bulunmak mümkün. Bunlara ek olarak kira yardımı talebinde bulunulduğuna dair dilekçe de hazırlamak gerekiyor. Başvuru esnasında başvuruyu yapan vatandaşlara ailedeki fertlerle alakalı sorular sorulabiliyor. Kimi zaman vakfın bünyesinde yer alan kurul, yerinde inceleme yapabiliyor. Yapılan incelemeler ile ailenin sürdüğü yaşama bakılıyor. İncelemelerin neticesinde mütevelli heyet tarafından rapor hazırlanıyor.
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